Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

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Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3078) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 24, 44, 28, 32, 9 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

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Στην κλήρωση της Κυριακής (14/6) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

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