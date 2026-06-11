Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3078) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 24, 44, 28, 32, 9 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της Κυριακής (14/6) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.