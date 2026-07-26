Φωτιά προ των πυλών του Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - 325.000 σε φυγή

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί για το πρωί της Δευτέρας συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κρίσης προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά προ των πυλών του Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - 325.000 σε φυγή
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε κυβερνητικό συμβούλιο κρίσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κοντά στο Μπορντό.
  • Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από περιοχές στη Γαλλία και την Ισπανία λόγω των δασικών πυρκαγιών.
  • Στη Γαλλία παρατηρείται το φαινόμενο «πυροσωρειτομελανία», όπου οι πυρκαγιές δημιουργούν νέφη που προκαλούν ανεμογενές και κεραυνικές εστίες.
  • Οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο Λε Πορζ, με πάνω από 100 σπίτια να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.
  • Δυνάμεις πυροσβεστών και στρατιωτικού προσωπικού μάχονται τις πυρκαγιές, ενώ ενισχύσεις αποστέλλονται στο Λακανάου για την ασφάλεια των πληγέντων δήμων.
Snapshot powered by AI

Η Γαλλία δίνει μάχη με μια «απρόβλεπτη» δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, ενώ η Ισπανία προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες» στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Οι απομακρύνσεις ανθρώπων από τις εστίες τους και στις δύο χώρες έχουν ξεπεράσει συνολικά τους 325.000, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές, που μαίνονται εδώ και ημέρες ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία και στην κεντρική Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη, συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες σε περίοδο ειρήνης.

Στη Γαλλία, η μεγάλη πυρκαγιά έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές φαινόμενο «πυροσωρειτομελανία» (pyrocumulonimbus): ένα τεράστιο νέφος που δημιουργείται από την έντονη θερμότητα της φωτιάς, παράγει τους δικούς του ανέμους και μπορεί να προκαλέσει νέες εστίες μέσω κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Γάλλων Πυροσβεστών (FNSPF).

«Είναι ένα σενάριο Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Η ιδέα είναι ότι κάποια στιγμή θα εντοπίσουμε ένα αδύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της FNSPF, Ερίκ Μπροκάρντι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε για το πρωί της Δευτέρας συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου κρίσης, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, σύμφωνα με το γραφείο του.

Στην Ισπανία, οι αρχές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι σε ορισμένα μέτωπα έχουν αρχίσει να αποκτούν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια νέα πυρκαγιά κοντά στην ανατολική παραθαλάσσια πόλη Βαλένθια, η οποία ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους καταστροφές

Το Λε Πορζ, μια κοινότητα με 3.500 κατοίκους που βρίσκεται βόρεια του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιές που κατέστρεψαν την παραθαλάσσια πόλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο.

Περισσότερα από 100 σπίτια στο Λε Πορζ καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, δήλωσε χθες ο δημοτικός σύμβουλος, καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις μετά την κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού από εκκενωμένο σπίτι

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο ως ύποπτο για την κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού από ένα ακίνητο που εκκενώθηκε λόγω των πυρκαγιών.

Ο ύποπτος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα, αφού ανακαλύφθηκε χθες στο προάστιο Eysine του Μπορντό. Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να φύγουν την Παρασκευή.

«Η εθνική αστυνομία παραμένει επίσης κινητοποιημένη για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εκκενωμένων κατοικιών», πρόσθεσαν σε ανάρτηση στο X.

Το BFMTV, θυγατρικό του CNN, ανέφερε ότι ο ύποπτος βρέθηκε με 44 μπουκάλια κρασιού Grand Cru στην κατοχή του.

Η πυρκαγιά στις Άνω Άλπεις εξακολουθεί να είναι ενεργή, αλλά δεν εξαπλώνεται πλέον

Η νομαρχία Hautes-Alpes ανέφερε σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η πυρκαγιά παραμένει ενεργή στους δήμους L'Argentière-la-Bessée και Freissinières, αλλά δεν έχει εξαπλωθεί για περισσότερες από 24 ώρες». Η συνολική καμένη έκταση παραμένει στα 510 εκτάρια.

Ένας πέμπτος πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην πυρκαγιά.

«136 πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό, με την υποστήριξη 46 οχημάτων, δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη με την πυρκαγιά», προσθέτει η νομαρχία, η οποία διευκρινίζει ότι κινητοποιούνται επίσης αρκετές εναέριες δυνάμεις.

Δυνάμεις αποστέλλονται ως ενισχύσεις στο Λακανάου

Το δημαρχείο του Λακανάου αναφέρει στο Facebook ότι «από χθες το βράδυ, οι δυνάμεις της Επιχείρησης Sentinelle έχουν ενταχθεί» στην πόλη.

«Η αποστολή τους είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δήμων που έχουν πληγεί από την καταστροφή και να ενισχύσουν τις κινητές δυνάμεις της χωροφυλακής, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί προς τη μητρόπολη», εξηγεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρίζει ο αέρας της Ευρώπης - Συνεχίζεται η θετική τάση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Βερολίνο: Ο πατέρας του δράστη λέει ότι ο Αμπντούλ «υπέστη πλύση εγκεφάλου - «Δεν του επέτρεπα να αφήσει μακριά γενειάδα» - Πώς σκοτώθηκε

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι ξένοι αγοραστές «ψηφίζουν» νότια Χανιά και Ρέθυμνο για αγορά βίλας

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βακίτα: «Ψηφιακή» κιβωτός σωτηρίας από τους ερευνητές για το σπάνιο είδος κήτους που μετρά 10 μέλη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο στα Μισίρια - Εικόνες

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «απειλεί» το Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - Άνω των 325.000 οι εκκενώσεις - Σύλληψη για κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα – Καθοριστικά τα επόμενα 24ωρα

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κορινθία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της αφού τον κατηγόρησε για παιδοφιλία στο TikTok

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

22:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ Φόβοι για εξάντληση των Patriot στον πόλεμο με το Ιράν - «Έχουμε όλα τα όπλα που χρειάζονται»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ένα άτομο στο νοσοκομείο με εγκαύματα από φωτιά

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Η CENTCOM εισηγήθηκε στον Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν

22:20ΕΥ ΖΗΝ

Γυμναστική χωρίς εξοπλισμό: Πώς να διατηρηθείτε σε φόρμα στο σπίτι

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρατερκούλα: Ιστορική στιγμή για το σπάνιο είδος πουλιού - Γέννηση έπειτα από 30 χρόνια

22:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα - 8.000 αναφορές, χωματερές δίπλα σε δάση

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Είμαι αθώος, θέλω να θρηνήσω τους ανθρώπους μου», λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός

21:44ΕΥ ΖΗΝ

Ψηφιακή αποτοξίνωση: Πώς να μειώσετε τον χρόνο στις οθόνες για καλύτερη ψυχική υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

15:10LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης - Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «απειλεί» το Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - Άνω των 325.000 οι εκκενώσεις - Σύλληψη για κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού

21:35LIFESTYLE

Ζάκυνθος: Το βίντεο με το πιάνο στη θάλασσα που κάνει τον γύρο του κόσμου

13:28LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Είμαι αθώος, θέλω να θρηνήσω τους ανθρώπους μου», λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό νησί-φυλακή που έχει γίνει ορμητήριο για σπάνιες φώκιες

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρατερκούλα: Ιστορική στιγμή για το σπάνιο είδος πουλιού - Γέννηση έπειτα από 30 χρόνια

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της αφού τον κατηγόρησε για παιδοφιλία στο TikTok

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κορινθία - Επιχειρούν τρία ελικόπτερα

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

21:26ΕΥ ΖΗΝ

Πρακτικές συμβουλές για έναν ήρεμο ύπνο τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ