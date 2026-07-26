Φωτιά προ των πυλών του Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - 325.000 σε φυγή

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε κυβερνητικό συμβούλιο κρίσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κοντά στο Μπορντό.

Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από περιοχές στη Γαλλία και την Ισπανία λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Στη Γαλλία παρατηρείται το φαινόμενο «πυροσωρειτομελανία», όπου οι πυρκαγιές δημιουργούν νέφη που προκαλούν ανεμογενές και κεραυνικές εστίες.

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο Λε Πορζ, με πάνω από 100 σπίτια να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

Δυνάμεις πυροσβεστών και στρατιωτικού προσωπικού μάχονται τις πυρκαγιές, ενώ ενισχύσεις αποστέλλονται στο Λακανάου για την ασφάλεια των πληγέντων δήμων. Snapshot powered by AI

Η Γαλλία δίνει μάχη με μια «απρόβλεπτη» δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, ενώ η Ισπανία προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες» στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Οι απομακρύνσεις ανθρώπων από τις εστίες τους και στις δύο χώρες έχουν ξεπεράσει συνολικά τους 325.000, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές, που μαίνονται εδώ και ημέρες ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία και στην κεντρική Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη, συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες σε περίοδο ειρήνης.

Στη Γαλλία, η μεγάλη πυρκαγιά έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές φαινόμενο «πυροσωρειτομελανία» (pyrocumulonimbus): ένα τεράστιο νέφος που δημιουργείται από την έντονη θερμότητα της φωτιάς, παράγει τους δικούς του ανέμους και μπορεί να προκαλέσει νέες εστίες μέσω κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Γάλλων Πυροσβεστών (FNSPF). «Είναι ένα σενάριο Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Η ιδέα είναι ότι κάποια στιγμή θα εντοπίσουμε ένα αδύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της FNSPF, Ερίκ Μπροκάρντι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε για το πρωί της Δευτέρας συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου κρίσης, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, σύμφωνα με το γραφείο του.

Στην Ισπανία, οι αρχές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι σε ορισμένα μέτωπα έχουν αρχίσει να αποκτούν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια νέα πυρκαγιά κοντά στην ανατολική παραθαλάσσια πόλη Βαλένθια, η οποία ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους καταστροφές

Το Λε Πορζ, μια κοινότητα με 3.500 κατοίκους που βρίσκεται βόρεια του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιές που κατέστρεψαν την παραθαλάσσια πόλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο.

Περισσότερα από 100 σπίτια στο Λε Πορζ καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, δήλωσε χθες ο δημοτικός σύμβουλος, καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις μετά την κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού από εκκενωμένο σπίτι

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο ως ύποπτο για την κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού από ένα ακίνητο που εκκενώθηκε λόγω των πυρκαγιών.

Ο ύποπτος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα, αφού ανακαλύφθηκε χθες στο προάστιο Eysine του Μπορντό. Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να φύγουν την Παρασκευή.

«Η εθνική αστυνομία παραμένει επίσης κινητοποιημένη για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εκκενωμένων κατοικιών», πρόσθεσαν σε ανάρτηση στο X.

Το BFMTV, θυγατρικό του CNN, ανέφερε ότι ο ύποπτος βρέθηκε με 44 μπουκάλια κρασιού Grand Cru στην κατοχή του.

Η πυρκαγιά στις Άνω Άλπεις εξακολουθεί να είναι ενεργή, αλλά δεν εξαπλώνεται πλέον

Η νομαρχία Hautes-Alpes ανέφερε σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η πυρκαγιά παραμένει ενεργή στους δήμους L'Argentière-la-Bessée και Freissinières, αλλά δεν έχει εξαπλωθεί για περισσότερες από 24 ώρες». Η συνολική καμένη έκταση παραμένει στα 510 εκτάρια.

Ένας πέμπτος πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην πυρκαγιά.

«136 πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό, με την υποστήριξη 46 οχημάτων, δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη με την πυρκαγιά», προσθέτει η νομαρχία, η οποία διευκρινίζει ότι κινητοποιούνται επίσης αρκετές εναέριες δυνάμεις.

Δυνάμεις αποστέλλονται ως ενισχύσεις στο Λακανάου

Το δημαρχείο του Λακανάου αναφέρει στο Facebook ότι «από χθες το βράδυ, οι δυνάμεις της Επιχείρησης Sentinelle έχουν ενταχθεί» στην πόλη.

«Η αποστολή τους είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δήμων που έχουν πληγεί από την καταστροφή και να ενισχύσουν τις κινητές δυνάμεις της χωροφυλακής, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί προς τη μητρόπολη», εξηγεί.

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