Γιατί οι ξένοι αγοραστές «ψηφίζουν» νότια Χανιά και Ρέθυμνο για αγορά βίλας
1 στους 3 ξένους επενδυτές αναζητά εξοχική κατοικία στο νησί
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Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους αγοραστές εξοχικών κατοικιών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Elxis, το 35,15% των ενδιαφερόμενων επενδυτών αναζητά πλέον ακίνητο στο νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.
Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται στη νότια πλευρά των νομών Χανίων και Ρεθύμνου με θέα στο Λιβυκό Πέλαγος.
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