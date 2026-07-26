Γιατί οι ξένοι αγοραστές «ψηφίζουν» νότια Χανιά και Ρέθυμνο για αγορά βίλας

Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους αγοραστές εξοχικών κατοικιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Elxis, το 35,15% των ενδιαφερόμενων επενδυτών αναζητά πλέον ακίνητο στο νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.

Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται στη νότια πλευρά των νομών Χανίων και Ρεθύμνου με θέα στο Λιβυκό Πέλαγος.

*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr