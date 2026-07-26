«Βροχή» καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα - 8.000 αναφορές, χωματερές δίπλα σε δάση

Χιλιάδες είναι οι αναφορές πολιτών για ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 8.000 καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, όπου εγκαταλελειμμένα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης απορριμμάτων, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε ρεπορτάζ του STAR στη Δροσιά, τον Διόνυσο και τη Νέα Μάκρη, όπου οικόπεδα εμφανίζονται γεμάτα μπάζα, σκουπίδια και ξερή βλάστηση, λίγα μόλις μέτρα από το δάσος.

Η παρουσία εύφλεκτων υλικών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους αυξάνει τον κίνδυνο ταχύτατης εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες.

Τα πρόστιμα

Στις 22 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Οι χώροι πρέπει να συντηρηθούν καθαροί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όπως ανέφερε και σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία, ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε περίπτωση πυρκαγιών. «Οι σημερινές [σ.σ. χθεσινές] πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και προσθέτει: «Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης».

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,πρόστιμο 100 ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ καιη δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

Αυτοψία Newsbomb για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τι απαντούν οι δήμοι για ξερά χόρτα και τους ελέγχους

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων, το Newsbomb.gr πραγματοποίησε αυτοψία σε περιοχές της Αττικής προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.

Επισκεφθήκαμε τους Θρακομακεδόνες, τη Ραφήνα, την Πεντέλη, τον Γέρακα και το Χαλάνδρι, καταγράφοντας την εικόνα που παρουσιάζουν τα οικόπεδα και οι κοινόχρηστοι χώροι μετά την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μικτή. Σε αρκετές περιοχές διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι καθαρισμοί είτε από ιδιώτες είτε από τις δημοτικές υπηρεσίες, ωστόσο εξακολουθούν να εντοπίζονται σημεία με πυκνή βλάστηση, ακαθάριστα οικόπεδα και εγκαταλελειμμένους χώρους που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Κατά την αυτοψία στην περιοχή του Ελληνικού - Αργυρούπολης καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου η βλάστηση παραμένει έντονη. Σε εγκαταλελειμμένη οικία της περιοχής, ο περιβάλλων χώρος ήταν γεμάτος ξερά και ψηλά χόρτα.

Σε άλλο σημείο της Αργυρούπολης χόρτα είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος του πεζοδρομίου, δυσχεραίνοντας την εικόνα καθαριότητας και αυξάνοντας το καύσιμο φορτίο ενόψει του καλοκαιριού.

Στον Υμηττό, όπου αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), καταγράφηκαν εκτάσεις με χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες της αυτοψίας, συνεργεία του ΣΠΑΥ επιχειρούν ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας κοπές και απομακρύνσεις της βλάστησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων πυροπροστασίας.

Ακαθάριστα οικόπεδα εντοπίστηκαν επίσης στη Ραφήνα και στους Θρακομακεδόνες. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για περιφραγμένες ιδιοκτησίες με πυκνή βλάστηση στο εσωτερικό τους, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο και την άμεση πρόσβαση. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες προχωρούν σε ελέγχους και, όπου απαιτείται, δρομολογούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες συμμόρφωσης.

Οι δήμοι επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί, ενώ το κόστος των εργασιών θα καταλογιστεί στους ιδιοκτήτες που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές όπου ο οικιστικός ιστός γειτνιάζει με δασικές εκτάσεις, καθώς θεωρούνται ζώνες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

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