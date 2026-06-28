Αυτοψία Newsbomb για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τι απαντούν οι δήμοι για ξερά χόρτα και τους ελέγχους

Snapshot Μετά τη λήξη της προθεσμίας καθαρισμού οικοπέδων, αυτοψία σε περιοχές της Αττικής έδειξε μικτή εικόνα με εκτεταμένους καθαρισμούς αλλά και σημεία με πυκνή βλάστηση και ακαθάριστα οικόπεδα.

Οι δήμοι πραγματοποιούν αυτεπάγγελτους καθαρισμούς και ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα και καταλογίζοντας το κόστος στους ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν.

Περισσότερες από 765.000 δηλώσεις καθαρισμού έχουν υποβληθεί έως τώρα, ενώ οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος και των δήμων έχουν ξεκινήσει με προτεραιότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τα πρόστιμα ποικίλλουν από 100 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με την παράβαση, ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης φυλάκισης και χρηματικού προστίμου.

Δήμοι όπως της Ραφήνας, Χαλανδρίου, Αχαρνών και Παλλήνης αναφέρουν σημαντική πρόοδο στους καθαρισμούς, με συνεχείς παρεμβάσεις και έλεγχο των πιο επικίνδυνων σημείων. Snapshot powered by AI

Εικόνες: Χάρης Γκίκας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων, το Newsbomb.gr πραγματοποίησε αυτοψία σε περιοχές της Αττικής προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.

Επισκεφθήκαμε τους Θρακομακεδόνες, τη Ραφήνα, την Πεντέλη, τον Γέρακα και το Χαλάνδρι, καταγράφοντας την εικόνα που παρουσιάζουν τα οικόπεδα και οι κοινόχρηστοι χώροι μετά την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μικτή. Σε αρκετές περιοχές διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι καθαρισμοί είτε από ιδιώτες είτε από τις δημοτικές υπηρεσίες, ωστόσο εξακολουθούν να εντοπίζονται σημεία με πυκνή βλάστηση, ακαθάριστα οικόπεδα και εγκαταλελειμμένους χώρους που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Κατά την αυτοψία στην περιοχή του Ελληνικού - Αργυρούπολης καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου η βλάστηση παραμένει έντονη. Σε εγκαταλελειμμένη οικία της περιοχής, ο περιβάλλων χώρος ήταν γεμάτος ξερά και ψηλά χόρτα.

Εγκαταλελειμμένη οικία στην Αργυρούπολη με ξερά χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο

Σε άλλο σημείο της Αργυρούπολης χόρτα είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος του πεζοδρομίου, δυσχεραίνοντας την εικόνα καθαριότητας και αυξάνοντας το καύσιμο φορτίο ενόψει του καλοκαιριού.

Ξερά χόρτα σε πεζοδρόμιο της Αργυρούπολης κοντά σε στάση λεωφορείου

Στον Υμηττό, όπου αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), καταγράφηκαν εκτάσεις με χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση σε σημείο του Υμηττού πριν την ολοκλήρωση των εργασιών

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες της αυτοψίας, συνεργεία του ΣΠΑΥ επιχειρούν ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας κοπές και απομακρύνσεις της βλάστησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων πυροπροστασίας.

Ακαθάριστα οικόπεδα εντοπίστηκαν επίσης στη Ραφήνα και στους Θρακομακεδόνες. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για περιφραγμένες ιδιοκτησίες με πυκνή βλάστηση στο εσωτερικό τους, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο και την άμεση πρόσβαση. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες προχωρούν σε ελέγχους και, όπου απαιτείται, δρομολογούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες συμμόρφωσης.

Ακαθάριστο οικόπεδο στους Θρακομακεδόνες

Οι δήμοι επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί, ενώ το κόστος των εργασιών θα καταλογιστεί στους ιδιοκτήτες που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές όπου ο οικιστικός ιστός γειτνιάζει με δασικές εκτάσεις, καθώς θεωρούνται ζώνες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Ραφήνα-Πικέρμι: «Έχουμε ολοκληρώσει τους καθαρισμούς στους κεντρικούς δρόμους»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κυκλικής Οικονομίας, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ραφήνας – Πικερμίου, Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε ότι «ο δήμος έχει ολοκληρώσει τους καθαρισμούς σε όλες τις κεντρικές οδούς της περιοχής».

Όπως εξήγησε, «οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για το σύνολο των αναγκών, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανάθεση που αφορά καθαρισμούς σε επιμέρους εκτάσεις περίπου 300 στρεμμάτων καθώς και κλαδέματα υψηλών δέντρων».

Σημεία με συσσωρευμένα ξερά χόρτα

Αναφερόμενος στη διαδικασία ελέγχου των ακαθάριστων οικοπέδων, σημείωσε ότι «ο πολίτης υποβάλλει τη σχετική δήλωση καθαρισμού, ενώ οι καταγγελίες διαβιβάζονται αρχικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στη συνέχεια αποστέλλονται στον δήμο και παρέχεται προθεσμία δέκα ημερών για συμμόρφωση. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ενεργοποιείται η διαδικασία ώστε ο δήμος να προχωρήσει στον καθαρισμό του οικοπέδου».

Στη Διώνη Πικερμίου, η κατάσταση παρουσιάζει μικτή εικόνα, καθώς σε αρκετά σημεία εντοπίζονται ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα βλάστησης, δημιουργώντας επιπλέον εύφλεκτο φορτίο στην περιοχή.

Η εικόνα στην περιοχή Διώνη παραμένει μικτή, με καθαρισμένα και ακαθάριστα οικόπεδα να συνυπάρχουν Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Θρακομακεδόνες: Έλεγχοι σε δεκάδες περιπτώσεις

Στους Θρακομακεδόνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Οικόπεδο με ακαθάριστη βλάστηση σε κατοικημένη περιοχή των Θρακομακεδόνων

Όπως ανέφερε στο Newsbomb.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών Γιώργος Σιδηρόπουλος, «από τα 680 οικόπεδα που έχουν καταγραφεί, τα 45 πιθανόν δεν έχουν καθαριστεί ενώ ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη».

Ακαθάριστο οικόπεδο στους Θρακομακεδόνες Newsbomb

Ο ίδιος τόνισε ότι «σχεδόν το σύνολο των επικίνδυνων δημοτικών οικοπέδων έχει ήδη καθαριστεί, ενώ οι έλεγχοι προχωρούν σταδιακά και εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση που έχει εντοπιστεί ή καταγγελθεί. Παράλληλα, πραγματοποιείται αξιολόγηση των πιο επικίνδυνων σημείων με στόχο την άμεση παρέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο».

Περιφραγμένο οικόπεδο με ξερά χόρτα στους Θρακομακεδόνες

Υπενθυμίζεται ότι «σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο δήμος μπορεί να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στον ιδιοκτήτη».

Στη Διώνη Πικερμίου, η κατάσταση παρουσιάζει μικτή εικόνα, καθώς σε αρκετά σημεία εντοπίζονται ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα βλάστησης, δημιουργώντας επιπλέον εύφλεκτο φορτίο στην περιοχή.

Χαλάνδρι: «Το 60% των εκτάσεων έχει ήδη καθαριστεί»

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταπόκριση των πολιτών.

Σε ορισμένα σημεία εντοπίζονται ακόμη ακαθάριστα οικόπεδα με ξερή βλάστηση Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο. Ο δήμος έχει ολοκληρώσει τους καθαρισμούς των δημοτικών οικοπέδων από την περασμένη εβδομάδα και πλέον έχουμε περάσει στα ιδιωτικά οικόπεδα, κυρίως σε όσα είναι απερίφρακτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείο στο Πάτημα Χαλανδρίου με ξερά χόρτα και σκουπίδια Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές Άνω Πάτημα και Πεύκο Πολίτη, όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις εκτός σχεδίου, περίπου 1.300 και 700 στρεμμάτων αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το 60% των εκτάσεων έχει ήδη καθαριστεί από τους ιδιώτες, ενώ ο δήμος προχωρά στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα υπόλοιπα σημεία και θα επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα όπου απαιτείται.

Ακαθάριστο οικόπεδο στο Πάτημα Χαλανδρίου Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ελληνικό – Αργυρούπολη: Πάνω από 70% τα καθαρισμένα οικόπεδα

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κρητικός δήλωσε στο Newsbomb.gr ότι περισσότερο από το 70% των επιστολών που απέστειλε ο δήμος προς ιδιοκτήτες οικοπέδων είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις καθαρισμού.

Όπως σημείωσε, «ο δήμος έχει ήδη καθαρίσει όλα τα δημόσια οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Για το τμήμα του βουνού, αρμόδιοι είναι το Δασαρχείο και ο ΣΠΑΥ, ενώ για τις υπόλοιπες εκτάσεις έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μέσω εργολαβίας ώστε να εισέλθουν συνεργεία καθαρισμού και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν».

Εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αργυρούπολη περιτριγυρισμένο από ξερά χόρτα

Ντράφι Πεντέλης: «Έχει καθαριστεί το 50% των ιδιόκτητων χώρων»

Στο Ντράφι Πεντέλης, σύμφωνα με τη δήμαρχο Κοσμοπούλου Αναστασία, έχει καθαριστεί περίπου το 50% των ιδιωτικών οικοπέδων, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν καθαριστεί πλήρως στο πλαίσιο του σχεδιασμού του δήμου για την αντιπυρική προστασία. Όπως ανέφερε η ίδια στο Newsbomb.gr, «οι εργασίες και οι καθαρισμοί συνεχίζονται».

Σακούλες με ξερά χόρτα Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ωστόσο, η εικόνα που κατέγραψε η αυτοψία του Newsbomb.gr παρουσιάζει διαφοροποιήσεις.

Η πλειονότητα των οικοπέδων εμφανίζεται καθαρισμένη Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Σε αρκετές γειτονιές συναντήσαμε τόσο καθαρισμένα όσο και ακαθάριστα οικόπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν σακούλες γεμάτες με ξερά χόρτα, οι οποίες είχαν παραμείνει εντός των οικοπέδων, δημιουργώντας πρόσθετο εύφλεκτο φορτίο αντί να έχουν απομακρυνθεί.

Ξερά χόρτα παραμένουν εντός οικοπέδου Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Δήμος Γέρακα - Παλλήνης: «Την άλλη βδομάδα θα έχουν καθαριστεί όλες οι εκτάσεις»

Στον Γέρακα, ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης, δήλωσε στο Newsbomb.gr ότι «η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών οικοπέδων έχει ήδη καθαριστεί, ενώ για τις λίγες περιπτώσεις που παραμένουν ακαθάριστες ο δήμος έχει ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ώστε να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες.

Η πλειονότητα των οικοπέδων εμφανίζεται καθαρισμένη σύμφωνα με τον Δήμο Παλλήνης. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, ο δήμος πραγματοποιεί τακτικές εργασίες συντήρησης, ενώ σε ορισμένες εκτάσεις οι παρεμβάσεις γίνονται μία φορά ετησίως».

Η αυτοψία του Newsbomb.gr κατέγραψε διαφορετική εικόνα από οικόπεδο σε οικόπεδο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Παράλληλα, «βρίσκεται σε εξέλιξη το εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμών μέσω εργολαβιών, οι οποίες πραγματοποιούνται πέντε φορές τον χρόνο. Το συνολικό έργο αφορά περίπου 900 στρέμματα, εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί εργασίες σε περίπου 160 στρέμματα, ενώ σε άλλα 740 στρέμματα έχει καθαριστεί περίπου το 50% της έκτασης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με απόλυτη προτεραιότητα στα σημεία που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς».

Η πλειονότητα των οικοπέδων εμφανίζεται καθαρισμένη σύμφωνα με τον Δήμο Παλλήνης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Περισσότερες από 765.000 δηλώσεις

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων για το 2026. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 765.000 δηλώσεις καθαρισμού.

Από τις 23 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες πολιτών. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα εκεί όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός, κοντά σε κρίσιμες υποδομές και σε περιοχές Natura.

Οι δήμοι καλούνται να προχωρούν στον καθαρισμό των οικοπέδων όπου διαπιστώνεται παράβαση, καταλογίζοντας στη συνέχεια το σχετικό κόστος στους ιδιοκτήτες.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται: