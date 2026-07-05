Ακαθάριστα οικόπεδα: «Κλειδί» ο καθαρισμός τους για τις πυρκαγιές - Τι περιλαμβάνει, τα πρόστιμα

Κρίσιμος παράγοντας τα καθαρά οικόπεδα σε πυρκαγιές κοντά σε οικισμούς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ακαθάριστα οικόπεδα: «Κλειδί» ο καθαρισμός τους για τις πυρκαγιές - Τι περιλαμβάνει, τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την αντιπυρική περίοδο έληξε στις 22 Ιουνίου και οι χώροι πρέπει να παραμείνουν καθαροί έως τις 31 Οκτωβρίου.
  • Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση ξηρών δέντρων, κλαδιών, ξερών χόρτων, θαμνώδους βλάστησης και άλλων εύφλεκτων υλικών, καθώς και αποκλάδωση και αραίωση βλάστησης.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται πρόστιμα από 200 έως 2.000 ευρώ και ο Δήμος μπορεί να προβεί στον καθαρισμό με χρέωση των υπόχρεων.
  • Εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες σε ακάλυπτους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών.
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Στις 22 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Οι χώροι πρέπει να συντηρηθούν καθαροί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όπως ανέφερε και σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία, ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε περίπτωση πυρκαγιών. «Οι σημερινές [σ.σ. χθεσινές] πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και προσθέτει: «Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης».

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

  • πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,
  • πρόστιμο 100 ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

  • πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ και
  • η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

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