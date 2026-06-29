Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα - Πρόστιμα για όσους δεν καθάρισαν τις ιδιοκτησίες του

Snapshot Φέτος καθαρίστηκαν πάνω από 765.000 οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με δήμους, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Η χρηματοδότηση των δήμων από το υπουργείο Εσωτερικών αυξήθηκε κατά 25%, φτάνοντας τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση καθαρισμένων οικοπέδων σε δήμους όπως Μέγαρα, Λαύριο και Ωρωπός ξεπερνά το 15%, δείχνοντας αποτελεσματική συνεργασία.

Στον Υμηττό υπάρχει συντονισμός μεταξύ δήμων, αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής για τον καθαρισμό οικοπέδων.

Η συστηματική καθαριότητα είναι κρίσιμη για την πρόληψη πυρκαγιών, με εστίαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως Βύρωνας, Καισαριανή και Γλυφάδα. Snapshot powered by AI

Φέτος, ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπέδων από ιδιώτες σε συνεργασία με τους δήμους ξεπέρασε τις 765.000, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης. Η συστηματική προσπάθεια καθαρισμών συνεχίζεται με στόχο τη θωράκιση των περιοχών από κινδύνους πυρκαγιών, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να επιταχύνει την αποκομιδή των κλαδιών.

Ο κ. Σπανάκης επεσήμανε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει κατά 25% τη χρηματοδότηση προς τους δήμους, διαθέτοντας φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ έναντι 40 εκατομμυρίων πέρυσι. Στόχος είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις περιοχές της χώρας για την πυροπροστασία και τα προληπτικά μέτρα.

Ιδιαίτερα σε δήμους όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και ο Ωρωπός, η αύξηση των καθαρισμένων οικοπέδων ξεπερνά το 15%, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών και δημοτικών αρχών.

Αναφορικά με τον Υμηττό, ο υφυπουργός τόνισε τον συντονισμό μεταξύ των δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Τις τελευταίες μέρες, η προσπάθεια επικεντρώνεται σε περιοχές όπως ο Βύρωνας, η Καισαριανή και η Γλυφάδα, όπου η δράση είναι εντατική και στοχευμένη.

Η συστηματική καθαριότητα των οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των πυρκαγιών, ειδικά κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των περιοχών.

Η αύξηση της χρηματοδότησης προς τους δήμους και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών δημιουργούν ένα θετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με έμφαση στην πρόληψη και την ταχεία αντίδραση.