Ζάκυνθος: Το βίντεο με το πιάνο στη θάλασσα που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Έλενα Ξυδιά ταξιδεύει τη μουσική στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της Ελλάδας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ζάκυνθος: Το βίντεο με το πιάνο στη θάλασσα που κάνει τον γύρο του κόσμου
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  • Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά ερμηνεύει τη σονάτα «Passacaglia» του Handel σε πιάνο μέσα στη θάλασσα στη Ζάκυνθο, σε μία δυσπρόσιτη παραλία της δυτικής πλευράς.
  • Ο ήχος του πιάνου συνδυάζεται με τα φυσικά στοιχεία της περιοχής, όπως τα κρυστάλλινα νερά, τις σπηλιές και τους βράχους.
  • Η πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά την πανδημία και έχει οδηγήσει στη μεταφορά του πιάνου σε 25 εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, πολλοί από τους οποίους είναι μνημεία UNESCO.
  • Η Ζάκυνθος παρουσιάζεται μέσα από αυτή την εμπειρία ως ένας κρυμμένος θησαυρός με εντυπωσιακά φυσικά τοπία και εξωτική ομορφιά.
  • Η καλλιτέχνιδα και η ομάδα της λαμβάνουν θετικά σχόλια από το κοινό εντός και εκτός Ελλάδας, που τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν το έργο τους.
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Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη Ζάκυνθο, στο οποίο η διακεκριμένη Ελληνίδα πιανίστρια Έλενα Ξυδιά ερμηνεύει τη διάσημη σονάτα «Passacaglia» του George Frideric Handel σε ένα πιάνο τοποθετημένο μέσα στη θάλασσα. Ο ήχος από τα κρυστάλλινα νερά δένει μοναδικά με τις νότες, οι οποίες αντηχούν στις φυσικές σπηλιές και τους επιβλητικούς βράχους του νησιού.

Μετά το γύρισμα στη διάσημη παραλία του Ναυαγίου, η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως «ιπτάμενη πιανίστρια», αναδεικνύει ξανά την εξωτική ομορφιά της Ζάκυνθου, μεταφέροντας αυτή τη φορά το πιάνο μέσα στο νερό, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και δυσπρόσιτες παραλίες της δυτικής πλευράς.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, η ίδια η Έλενα Ξυδιά αναφέρει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha: «Η Ζάκυνθος ήταν για μένα μια τεράστια εξερεύνηση, καθώς την επισκέφθηκα για πρώτη φορά πέρυσι, μεταφέροντας το πιάνο στην παραλία του Ναυαγίου. Κάνοντας κρουαζιέρα με σκάφος στη δυτική πλευρά του νησιού, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός με καταγάλανα νερά, άσπρες αμμουδιές, βράχια και σπηλιές, σε μια απίστευτη επίδειξη ομορφιάς. Το πιάνο μας έφτασε εκεί με σκάφος και ήταν όλα μοναδικά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, και τα σχόλια που λαμβάνουμε από τόσο κόσμο εντός και εκτός Ελλάδας είναι ουσιαστικά η δύναμή μας για να συνεχίσουμε».

https://www.instagram.com/reel/DbLrLmaiauM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όλα ξεκίνησαν την περίοδο της πανδημίας, όταν η Έλενα Ξυδιά και ο σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης αποφάσισαν να μεταφέρουν το πιάνο και τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής στη φύση. Έξι χρόνια μετά, έχουν καταφέρει να ταξιδέψουν το βαρύ μουσικό όργανο σε 25 εμβληματικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Μετέωρα, η Κοιλάδα των Τεμπών, ο Όλυμπος, η Σκιάθος, η Λίμνη της Καστοριάς, η παραλία Πρέβελη στην Κρήτη και οι λίμνες Ζερέλια στον Αλμυρό.

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