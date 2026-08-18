Φωτιά στη Μήλο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και 4 αεροσκάφη μαζί με 1 ελικόπτερο.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:40.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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