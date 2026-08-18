Φωτιά στη Μήλο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και 4 αεροσκάφη μαζί με 1 ελικόπτερο.
- Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:40.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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