Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διέγραψε Κινέζα ηθοποιό - Αντικαταστάθηκε σε όλα τα έργα της

Σε όλες τις ταινίες της το πρόσωπό της έχει αντικατασταθεί από ΑΙ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διέγραψε Κινέζα ηθοποιό - Αντικαταστάθηκε σε όλα τα έργα της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κινέζα ηθοποιός Zheng Shuang έχει αντικατασταθεί σε όλες τις ταινίες της με τεχνητή νοημοσύνη λόγω του σκανδάλου παρένθετης μητρότητας.
  • Το σκάνδαλο ξέσπασε το 2021, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε προσλάβει παρένθετες μητέρες στις ΗΠΑ, διαδικασία απαγορευμένη και μη αποδεκτή στην Κίνα.
  • Η Zheng Shuang κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να αναγκάσει τις παρένθετες μητέρες να κάνουν άμβλωση ή να εγκαταλείψουν τα μωρά μετά τη γέννηση.
  • Η κινεζική κυβέρνηση και η κοινή γνώμη αποδοκίμασαν έντονα τη συμπεριφορά της, με αποτέλεσμα την πλήρη εξαφάνισή της από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
  • Το δράμα Love O2O επανακυκλοφόρησε με το πρόσωπο της Zheng Shuang αντικατεστημένο από την ηθοποιό Wang Zhuyue μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
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Σε πλήρη εξαφάνιση καταδίκασε την Κινέζα ηθοποιό Zheng Shuang, το σκάνδαλο «παρένθετης μητρότητας», που ξέσπασε πριν από 5 χρόνια, και όπως φαίνεται το Πεκίνο προχωρά ακόμα παραπέρα, καθώς την έχει αντικαταστήσει σε όλα τα έργα της με ΑΙ.

Η Zheng Shuang, ήταν μία από τις πιο περιζήτητες και κερδοφόρες ηθοποιούς της κινεζικής τηλεόρασης, όμως τον Ιανουάριο του 2021, αποκαλύφθηκε, μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, ότι είχαν προσλάβει παρένθετες μητέρες στις ΗΠΑ, μία διαδικασία που απαγορεύεται ρητά στην Κίνα και θεωρείται βαθιά ανήθικη για τις κυβερνητικές πολιτικές και την κοινή γνώμη.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για την ηθοποιό, όταν ήρθαν στο φως οι λεπτομέρειες, ότι εξαιτίας του χωρισμού σχεδίαζε να αναγκάσει τις «παρένθετες» μητέρες να κάνουν άμβλωση στους 7 και 8 μήνες της κύησης ή, σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν δυνατό, να εγκαταλείψουν τα μωρά και να τα δώσουν για υιοθεσία μόλις γεννηθούν.

Το άστρο της Zheng Shuang έσβησε

Τώρα, χρόνια αργότερα, το επιτυχημένο δράμα της Love O2O επανακυκλοφόρησε στην Κίνα — αλλά το πρόσωπο της Zheng Shuang με αυτό της ηθοποιού Wang Zhuyue. Οι πρωτότυπες σκηνές, το σώμα και η ερμηνεία της είναι ακόμα εκεί... απλά όχι το πρόσωπό της. Η τεχνητή νοημοσύνη την αντικατέστησε...

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