Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία - Επιχείρηση πάνω από το ΚΕΥΠ

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της 6ης Οκτωβρίου σε δασική έκταση κοντά σε κατοικίες πάνω από το ΚΕΥΠ Λαμίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από επέμβαση με δύο αεροσκάφη PZL, ένα ελικόπτερο και 40 πυροσβέστες.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη, καθιστώντας κρίσιμη τη χρήση εναέριων μέσων και την υποστήριξη από πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν στρατιώτες, στελέχη του ΚΕΥΠ – ΚΕΝ Λαμίας, καθώς και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Λαμιέων με μηχανήματα και υδροφόρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ΑΚΑΕΕ Φθιώτιδας, ενώ υπήρχαν εστίες σε διαφορετικά σημεία της πλαγιάς χωρίς σαφή αιτία εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε δασική έκταση πάνω από το ΚΕΥΠ Λαμίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 11:30, κοντά στην κατοικημένη περιοχή και στο δάσος του Προφήτη Ηλία, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης.

Οι φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατά από την πόλη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους λόγω της μικρής απόστασης από τα σπίτια, σύμφωνα με το Lamia Report.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη, γεγονός που έκανε καθοριστική την επέμβαση των εναέριων μέσων. Δύο αεροσκάφη PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας έφτασαν πρώτα στην περιοχή, ενώ ακολούθησαν στοχευμένες ρίψεις από ελικόπτερο. Η εστία της φωτιάς περιορίστηκε σε απότομη χαράδρα.

Στο έδαφος επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ. Για να προσεγγίσουν και να περιορίσουν το μέτωπο, ανέπτυξαν σωλήνες σε μεγάλη απόσταση μέσα στη δύσβατη έκταση. Στην προσπάθεια συνέδραμαν στρατιώτες και στελέχη του ΚΕΥΠ – ΚΕΝ Λαμίας, καθώς και εθελοντές.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Λαμιέων υποστήριξαν την επιχείρηση με μηχανήματα και υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο πριν από τις 14:00, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Τα αίτια διερευνούν οι αρμόδιοι του ΑΚΑΕΕ Φθιώτιδας, που μετέβησαν στο σημείο.