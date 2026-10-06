Φωτιά στη Λαμία - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το ΚΕΥΠ, στο ύψος των σχολείων και καίει σε διάσπαρτα πουρνάρια και για αυτό πήρε διαστάσεις. Αν και είναι κοντά στον αστικό ιστό δεν κινδυνεύουν σπίτια.

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