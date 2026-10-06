Moving the City, Responsibly: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt για την υπεύθυνη μετακίνηση

Στο movingthecityresponsibly.gr, συνεργάτες διανομείς και πολίτες βρίσκουν εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικούς οδηγούς και συμβουλές για ασφαλέστερες μετακινήσεις στην πόλη.

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Moving the City, Responsibly: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt για την υπεύθυνη μετακίνηση
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Η ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και κατάρτισης του Moving the City, Responsibly είναι πλέον διαθέσιμη στο movingthecityresponsibly.gr. Με τη λειτουργία της, η πρωτοβουλία της Wolt περνά από την ανάδειξη των προκλήσεων της καθημερινής μετακίνησης στην παροχή πρακτικών εργαλείων για όσους μοιράζονται τον δρόμο.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Στην πλατφόρμα, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα βασικά ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και να βρουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβουλές οδικής ασφάλειας και τον Οδηγό Υπεύθυνης Μετακίνησης. Το υλικό απευθύνεται σε όλους όσοι κινούνται καθημερινά στην πόλη, είτε ως διανομείς είτε ως οδηγοί, πεζοί ή επιβάτες.

Ειδική ενότητα για τους συνεργάτες διανομείς

Το Courier Partners Hub συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για τους περισσότερους από 19.000 συνεργάτες διανομείς της Wolt στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, πρακτικούς οδηγούς, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και σύντομα βίντεο για την πρόληψη κινδύνων και την ασφαλή μετακίνηση.

Το υλικό έχει ενταχθεί στη διαδικασία ένταξης νέων συνεργατών διανομέων και παραμένει διαθέσιμο στους ήδη ενεργούς συνεργάτες ως σημείο συνεχούς ενημέρωσης.

Ο Άκης Σταμούλης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Wolt για τη ΝΑ Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε: «Όταν παρουσιάσαμε το Moving the City, Responsibly, θέλαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για το πώς μοιραζόμαστε τον δρόμο και πώς μπορούμε να κινούμαστε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα: δίνουμε στους συνεργάτες διανομείς και σε κάθε πολίτη πρόσβαση σε πρακτική γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα. Η υπεύθυνη μετακίνηση μας αφορά όλους και χρειάζεται τη συμμετοχή όλων.»

Η συνέχεια της πρωτοβουλίας

Σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συνεργαζόμενα καταστήματα, επικεφαλής ομάδων εξυπηρέτησης της Wolt και εκπροσώπους σωματείων διανομέων. Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα φτάσει στη μαθητική κοινότητα μέσα από προγράμματα οδικής ασφάλειας σε περισσότερα από 12 σχολεία της περιφέρειας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 μαθητών.

Μέσα από το Moving the City, Responsibly, η Wolt συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την οδική ασφάλεια και ενισχύουν την κουλτούρα υπεύθυνης μετακίνησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων πόλεων για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα: movingthecityresponsibly.gr

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