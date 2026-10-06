Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη

 Ένοχος και στο Εφετείο ιδιοκτήτης ακινήτου για κάμερα σε διαμέρισμα 18χρονης μισθώτριας  

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Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 μηνών με τριετή αναστολή για τοποθέτηση κάμερας στο διαμέρισμα φοιτήτριας.
  • Η 18χρονη φοιτήτρια εντόπισε στο ταβάνι του διαμερίσματός της μια λευκή συσκευή που κατέγραφε την ιδιωτική της ζωή.
  • Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι η κάμερα ήταν ανενεργή και ότι είχε ενημερώσει γι' αυτήν, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.
  • Η φοιτήτρια κατέθεσε ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν απρόσκλητα και ζητούσε πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.
  • Η καταδίκη επιβεβαιώθηκε στο Εφετείο με ελαφρώς μειωμένη ποινή σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.
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Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το Εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η 18χρονη, τότε, φοιτήτρια προσέφυγε στην Αστυνομία, καθώς είχε εντοπίσει στο διαμέρισμα μία λευκή συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι, με κατεύθυνση προς το κρεβάτι της.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, η φοιτήτρια είχε παρατηρήσει τη συσκευή από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής της στο διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης - ωστόσο - φαίνεται πως την είχε καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού. Όταν η νεαρή αντιλήφθηκε ότι η συσκευή έστρεφε προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε κατά διαστήματα, απευθύνθηκε σε συγγενικό της πρόσωπο που είχε γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές, με συνέπεια να προσφύγουν στις Αρχές.

Καταθέτοντας στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα εξέφρασε την πεποίθησή ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή, ενώ ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν σε ανύποπτο χρόνο και ζητούσε να μάθει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Από την πλευρά του, ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η συσκευή ήταν ανενεργή. «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είπα στον μεσίτη να την σκεπάσει με πανί σε περίπτωση που ενοχλεί τον υποψήφιο μισθωτή», ανέφερε, ενώ για την καταγγέλλουσα σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της, ούτε περιέργεια για το τί κάνει στη ζωή της.

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