Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 42 πυροσβέστες και 13 οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στη μάχη της πυρόσβεσης επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

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