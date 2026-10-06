Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 42 πυροσβέστες και 13 οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στη μάχη της πυρόσβεσης επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η επίσημη θέση της μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο και την πρόταση του ΝΒΑ

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: ««Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας, από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει»

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Achaia Pass 2026-2027: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 680.000 ευρώ για τη στήριξη του τουρισμού

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ανοίγει το δρόμο ανάπτυξης πυρηνικών μετά την πρόταση Τραμπ – Απειλεί για «νέα κλιμάκωση» η Ρωσία

15:40ANNOUNCEMENTS

SLASH Ft. Myles Kennedy & The Conspirators στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι συναλλαγές του Καμπούρη και της Συνούλη σε Ελλάδα και εξωτερικό

15:30WHAT THE FACT

Ο «Νόμος του Γιάντε»: Η περιοχή όπου οι άνθρωποι αποφεύγουν να φορούν χρυσά

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προς έγκριση τα διατάγματα για το στεγαστικό που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί σε φαράγγι στα Σφακιά

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Μέσα στην πολυαιώνια ιστορία της, η Αθήνα συντηρεί και ανανεώνει τον πολιτισμό της με ευθύνη κάθε γενιάς»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συγκλονιστικά πλάνα - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» καφετέρια

15:00ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η οπτογενετική: Καθημερινά παραδείγματα για την ανακάλυψη που κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι συναλλαγές του Καμπούρη και της Συνούλη σε Ελλάδα και εξωτερικό

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης, στο Ιρκούτσκ – Το μήνυμα του ΠΟΥ

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μικρό τίμημα εάν το Ιράν κατέστρεφε το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο» - Οργή στην Καλιφόρνια με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

12:28ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε κάθε φορά που έχετε φακές για μέγιστη απορρόφηση σιδήρου

13:22LIFESTYLE

Τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα: «Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο, καταβλήθηκαν €300.000» ξεκαθαρίζει ο Δημητρακόπουλος

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ - 5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Επιχείρηση διάσωσης» σε γάμο από τους καλεσμένους λόγω βροχής - Κράτησαν το στέγαστρο με καρέκλες - Βίντεο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

10:03ΠΟΛΤΟΣ

Οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Τρύπησαν τα ντουβάρια από τις σφαίρες που έπεσαν στην πολυκατοικία - Βίντεο και εικόνες του Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ