Τρίκαλα: Σε εξέλιξη η κατάσβεση στο εκκοκκιστήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν τόνοι βαμβακιού

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στις 2:00 τα ξημερώματα σε αποθηκευτικούς χώρους βαμβακιού στο πρώην εκκοκκιστήριο Παλαιολόγου στα Τρίκαλα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είχαν χωρητικότητα περίπου 3.000 τόνων βαμβακιού.

Η κατάσβεση είναι δύσκολη λόγω του βαμβακιού που μπορεί να συνεχίσει να καίγεται εσωτερικά.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης κατάσβεση.

Η έκταση των ζημιών θα γίνει γνωστή μετά το τέλος της επιχείρησης κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Νέα πυρκαγιά σημειώθηκε σε μονάδα επεξεργασίας βαμβακιού, αυτή τη φορά στο πρώην εκκοκκιστήριο Παλαιολόγου, που σήμερα λειτουργεί ως Αφοί Καραγιώργου, στο Γλίνος Τρικάλων, επί της οδού Καρδίτσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, σε αποθηκευτικούς χώρους με χωρητικότητα περίπου 3.000 τόνων βαμβακιού, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η κατάσβεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς το βαμβάκι μπορεί να συνεχίζει να καίει στο εσωτερικό του, ακόμη και όταν εξωτερικά η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί. Για τον λόγο αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η έκταση των ζημιών αναμένεται να γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.