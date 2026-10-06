Θεσσαλονίκη: 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι

Snapshot Ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο τραυματισμένος άνδρας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Ο 54χρονος παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά σε νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:30 για παροχή βοήθειας, ως συνδρομή στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», έχοντας τις αισθήσεις του.

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