Θεσσαλονίκη: 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
  • Ο τραυματισμένος άνδρας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο.
  • Ο 54χρονος παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά σε νοσοκομείο.
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Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:30 για παροχή βοήθειας, ως συνδρομή στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», έχοντας τις αισθήσεις του.

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