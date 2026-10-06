Θεσσαλονίκη: Έστησαν παράνομη ιχθυόσκαλα κοντά στο μπλόκο των ψαράδων

Snapshot Οι ψαράδες στην Ελλάδα πραγματοποιούν απεργίες λόγω του αυξημένου κόστους ναυτιλιακού πετρελαίου και άλλων εξόδων που καθιστούν τη δουλειά τους μη βιώσιμη.

Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Μηχανιώνα, οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκο ως μέρος της κινητοποίησής τους.

Παράλληλα, κάποιοι επιτήδειοι έστησαν παράνομη ιχθυόσκαλα σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο, πουλήσαν ψάρια χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι ψαράδες ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το παράνομο γεγονός και καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή ως ανήθικη. Snapshot powered by AI

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα έχουν προχωρήσει οι ψαράδες, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου και ζητώντας επιδότηση, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα που αυξάνουν το κόστος εργασίας τους, καθιστώντας το μη βιώσιμο.

Και την ώρα που αλιείς στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στη Μηχανιώνα, έχουν στήσει μπλόκο, ορισμένοι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να στήσουν παράνομη ιχθυόσκαλα σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο, μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά.

Όπως μετέδωσε το Open, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, και ενώ η κινητοποίηση των αλιέων στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Τότε, ορισμένοι προμηθεύτηκαν ψάρια και στη συνέχεια τα πουλούσαν χωρίς κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο.

Ο Ιωάννης Μαρίτσας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ χαρακτήρισε «ανήθικο κάποιοι να παίζουν με τον αγώνα μας».

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