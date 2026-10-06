Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε το εντυπωσιακό Tecnomar for Lamborghini 63 που έριξε άγκυρα στο νησί 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Tecnomar for Lamborghini 63, αξίας 6 εκατ. ευρώ, έριξε άγκυρα στη Μύκονο και ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό και τις επιδόσεις του.
  • Το γιωτ έχει δύο κινητήρες V12 με συνολική απόδοση περίπου 4.000 ίππους και φτάνει ταχύτητα 63 κόμβων.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει έως 14 άτομα μαζί με το πλήρωμα και καταναλώνει καύσιμα αξίας περίπου 1.000 ευρώ την ώρα.
  • Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες του συλλεκτικού μοντέλου είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.
  • Το συγκεκριμένο σκάφος είναι το ενδέκατο αντίτυπο του μοντέλου που συνδυάζει την αισθητική της Lamborghini με τις υψηλές επιδόσεις ενός ταχύπλοου.
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ακριβά σκάφη στον κόσμο έριξε άγκυρα πριν από λίγες ημέρες στη Μύκονο, τραβώντας τα βλέμματα με τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις και την τιμή του. Πρόκειται για το Tecnomar for Lamborghini 63, το συλλεκτικό ταχύπλοο που δημιουργήθηκε από τη Lamborghini σε συνεργασία με την Tecnomar και η αξία του αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το εντυπωσιακό γιωτ εντόπισε στη Μύκονο το Mykonos Live TV, με τον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο και την κάμερα του μέσου να καταγράφουν από κοντά το εσωτερικό και το εξωτερικό του σκάφους.

Ένα «Lamborghini» στη θάλασσα

Όπως παρουσιάζει το Mykonos Live TV, το Tecnomar for Lamborghini 63 δεν είναι ένα συνηθισμένο ταχύπλοο. Η σχεδίασή του έχει εμπνευστεί άμεσα από τα αυτοκίνητα της ιταλικής εταιρείας, με τα υλικά, τα όργανα και τις λεπτομέρειες να παραπέμπουν ξεκάθαρα στον κόσμο της Lamborghini.

Η επιλογή του αριθμού «63» δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγεί το Mykonos Live TV, παραπέμπει στο 1963, τη χρονιά ίδρυσης της Lamborghini στη Μπολόνια, αλλά και στα 63 πόδια του σκάφους και την τελική του ταχύτητα, που φτάνει τους 63 κόμβους, δηλαδή περίπου 116 χιλιόμετρα την ώρα.

4.000 ίπποι και κατανάλωση 1.000 ευρώ την ώρα

Το σκάφος διαθέτει δύο κινητήρες V12 και αποδίδει συνολικά περίπου 4.000 ίππους, γεγονός που του επιτρέπει να συγκαταλέγεται στα ταχύτερα σκάφη της κατηγορίας του.

Η κάμερα του Mykonos Live TV καταγράφει και την ιδιαίτερη σχεδίαση της καμπίνας, όπου κυριαρχούν στοιχεία που θυμίζουν το εσωτερικό των αυτοκινήτων Lamborghini, δημιουργώντας την αίσθηση ενός supercar που... μεταφέρθηκε από την άσφαλτο στη θάλασσα.

Το Tecnomar for Lamborghini 63 μπορεί να φιλοξενήσει έως και 14 άτομα μαζί με το πλήρωμα.

Και αν το κόστος αγοράς των 6 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι αρκετό, υπάρχει και το κόστος λειτουργίας. Tο σκάφος καταναλώνει καύσιμα αξίας περίπου 1.000 ευρώ την ώρα.

Στη λίστα των ιδιοκτητών Ρονάλντο, Μέσι και ΜακΓκρέγκορ

Το συγκεκριμένο συλλεκτικό μοντέλο έχει προσελκύσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού και της showbiz.

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, ανάμεσα στους διάσημους ιδιοκτήτες του Tecnomar for Lamborghini 63 βρίσκονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι και ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Το σκάφος που κατέγραψε το Mykonos Live TV στη Μύκονο αποτελεί το ενδέκατο αντίτυπο του συλλεκτικού μοντέλου, το οποίο συνδυάζει την αισθητική της Lamborghini με τις επιδόσεις ενός υπερσύγχρονου ταχύπλοου.

Με την κάμερα του Mykonos Live TV να ξεναγεί τους θεατές στους χώρους του, το συγκεκριμένο γιωτ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί η Μύκονος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τα πιο εντυπωσιακά σκάφη του κόσμου.

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