Η ταραχώδης ζωή του Μάικλ Ντάγκλας: Από τις απιστίες και τις εξαρτήσεις στη μάχη με τον καρκίνο

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας περιγράφει τη ζωή του ως μια ταραχώδη πορεία με επιτυχίες, προσωπικές κρίσεις και μάχη με τον καρκίνο.

Αναγνωρίζει τη χρήση ναρκωτικών και τις απιστίες ως παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την προσωπική του ζωή και τον πρώτο του γάμο.

Εκφράζει ενοχές για τα προβλήματα του γιου του, Κάμερον, που πέρασε χρόνια στη φυλακή λόγω ναρκωτικών.

Περιγράφει τη σχέση του με τον πατέρα του, Κερκ Ντάγκλας, ως δύσκολη αλλά με βελτίωση μετά το σοβαρό ατύχημα του πατέρα του.

Η διάγνωση καρκίνου το 2010 άλλαξε τις προτεραιότητές του, οδηγώντας τον σε μια πιο ήρεμη ζωή επικεντρωμένη στην οικογένεια. Snapshot powered by AI

Στα 82 του, ο Μάικλ Ντάγκλας κοιτάζει πίσω σε μια ζωή που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο παρά με βιογραφία. Δύο Όσκαρ, δεκάδες ταινίες, ένας διάσημος πατέρας, έρωτες, απιστίες, ναρκωτικά, οικογενειακές κρίσεις, καρκίνος και τελικά μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τη φρενίτιδα του Χόλιγουντ.

Ο ίδιος διάλεξε για τα απομνημονεύματά του έναν τίτλο που τα λέει σχεδόν όλα: «One Helluva Ride».«Το ονόμασα έτσι γιατί ήταν ένα rollercoaster που ξεκίνησε από την παιδική μου ηλικία», λέει στο PEOPLE, ανοίγοντας για πρώτη φορά τόσο πολύ το προσωπικό του αρχείο.

Και πράγματι, η διαδρομή του Ντάγκλας είχε ελάχιστα από τη γραμμικότητα μιας κλασικής επιτυχίας.

Ο Μάικλ Ντάγκλας / AP

Μεγαλώνοντας στη σκιά του Κερκ Ντάγκλας

Ο Μάικλ μεγάλωσε ανάμεσα στο Χόλιγουντ και την Ανατολική Ακτή, μετά τον χωρισμό των γονιών του, του Κερκ Ντάγκλας και της ηθοποιού Νταϊάνα Ντιλ.

Στο Λος Άντζελες βρισκόταν κοντά σε έναν πατέρα επιβλητικό, εκρηκτικό και απορροφημένο από την καριέρα του. Στο σπίτι περνούσαν ονόματα όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μπερτ Λάνκαστερ και ο Γκρέγκορι Πεκ.

Ως παιδί, όμως, δεν έβλεπε μόνο τη λάμψη. Έβλεπε και την απουσία. «Το κρατούσα μέσα μου. Το μισούσα», παραδέχεται για το πόσο συχνά ο πατέρας του έλειπε. Για χρόνια έλεγε στον εαυτό του ότι δεν θα γίνει ποτέ ηθοποιός.

Τελικά, όμως, η βιομηχανία που προσπάθησε να αποφύγει έγινε η δική του γλώσσα. Από το «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» στον Gordon Gekko.

Ο Κερκ και ο Μάικλ Ντάγκλας / AP

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στα τέλη των 20s του με το «The Streets of San Francisco». Ακολούθησε η παραγωγή του «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», που του χάρισε Όσκαρ παραγωγής μόλις στα 31 του.

Στη συνέχεια ήρθαν ρόλοι που τον έκαναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής: «Romancing the Stone», «Fatal Attraction», «Basic Instinct» και φυσικά ο Gordon Gekko στο «Wall Street», ένας ρόλος που του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Πίσω από την επιτυχία, όμως, υπήρχε μια πολύ πιο χαοτική προσωπική πραγματικότητα.

«Η κουλτούρα των ναρκωτικών ήταν παντού»

Στο βιβλίο του, ο Ντάγκλας δεν ωραιοποιεί τα δύσκολα χρόνια. Μιλά ανοιχτά για χρήση ναρκωτικών και παραδέχεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε. Θυμάται ακόμη νύχτα κατά την οποία αποκοιμήθηκε με καλαμάκι στη μύτη μετά από χρήση κοκαΐνης.

«Η κουλτούρα των ναρκωτικών – μαριχουάνα και όλα τα υπόλοιπα – ήταν απλώς μέρος της εποχής. Μετά όμως έγινε πιο σκοτεινή», λέει. Όσο η καριέρα του απογειωνόταν, ο ίδιος ένιωθε ότι συνθλιβόταν από την πίεση.

Ο Μάικλ Ντάγκλας / AP

Η παραγωγική εταιρεία, η υποκριτική, η κρίση στον πρώτο του γάμο με την Ντιάντρα και τα προβλήματα του γιου του, Κάμερον, με τα ναρκωτικά δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα.

«Ήμουν πιεσμένος, καταβεβλημένος και άρχισα να μπλέκω περισσότερο με την κοκαΐνη», παραδέχεται. Ο ίδιος θεωρεί ότι η χρήση ουσιών συνέβαλε σημαντικά στη διάλυση του πρώτου του γάμου και τελικά στην απόφασή του να μπει σε κέντρο αποκατάστασης.

Οι ενοχές για τον γιο του

Από τις πιο δύσκολες εξομολογήσεις του αφορά τον μεγαλύτερο γιο του, Κάμερον, ο οποίος πέρασε επτά χρόνια στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο Ντάγκλας παραδέχεται ότι κουβαλά ενοχές.

«Υπάρχει σίγουρα ενοχή σε σχέση με τη δική μου χρήση ναρκωτικών, με το αν μπορεί να με είχε δει όταν ήταν μικρός ή όχι», λέει. Η φράση αυτή ίσως είναι μία από τις πιο αποκαλυπτικές του βιβλίου, γιατί φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζει σήμερα το παρελθόν: όχι σαν σταρ, αλλά σαν πατέρας.

Ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και τον γιο τους, Ντίλαν / AP

Οι σχέσεις που αποκαλύπτει για πρώτη φορά

Ο Ντάγκλας μιλά επίσης για προσωπικές σχέσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Αποκαλύπτει ότι είχε ερωτική σχέση με την Kathleen Turner την εποχή του «Romancing the Stone» και με την Jeanne Tripplehorn κατά τη διάρκεια του «Basic Instinct», την περίοδο που ο γάμος του με την Ντιάντρα βρισκόταν σε βαθιά κρίση.

Δεν ήθελε, όμως, οι συγκεκριμένες ιστορίες να παρουσιαστούν ως τρόπαια. Πριν συμπεριληφθούν στο βιβλίο, επικοινώνησε με τις γυναίκες και ζήτησε τη συγκατάθεσή τους.

«Δεν ανέφερα ονόματα για να βάλω χαρακιές στη ζώνη μου. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους είχα σχέσεις στη ζωή μου», εξηγεί.

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθλιν Τέρνερ

Ο πατέρας, ο «Superman» και η συμφιλίωση

Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από τον Κερκ Ντάγκλας. Ο Μάικλ τον περιγράφει σαν έναν άνθρωπο τεράστιο, σχεδόν υπεράνθρωπο. «Ήταν Superman. Και όταν είσαι παιδί, κοιτάς τον πατέρα σου και σκέφτεσαι: “Πώς θα μπορέσω ποτέ να γίνω αυτό που είναι εκείνος;”».

Για χρόνια, αυτή η σκιά τον έκανε να κλείνεται. Η σχέση τους, όμως, άλλαξε αργότερα, μετά το ατύχημα με ελικόπτερο που είχε ο Κερκ το 1991 και το εγκεφαλικό που ακολούθησε. «Άλλαξε εντελώς. Εμφανίστηκε μια ευαισθησία και μια συμπόνια που πριν δεν υπήρχαν έτσι. Απολαύσαμε την τρίτη πράξη της ζωής του», λέει.

Ο καρκίνος που άλλαξε τα πάνταΤο 2010, ο Μάικλ Ντάγκλας διαγνώστηκε με καρκίνο γλώσσας σταδίου IV.Η περιπέτεια υγείας του, με χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, έγινε σημείο καμπής.

«Όταν ήμουν εξαντλημένος από τις θεραπείες και έβλεπα τα παιδιά μου να είναι δίπλα μου, αλλά και την Κάθριν να είναι τόσο υποστηρικτική, κατάλαβα ξανά πόσο σημαντική είναι η οικογένεια», λέει. Και προσθέτει: «Μετά από αυτό, οι προτεραιότητές μου άλλαξαν».

Η Κάθριν, τα παιδιά και η πιο ήρεμη ζωή

Σήμερα, μετά από σχεδόν 26 χρόνια γάμου με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ο Ντάγκλας μοιάζει να βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο. Έχει τρία παιδιά, τον Κάμερον από τον πρώτο του γάμο και τον Ντίλαν και την Κάρις από τον γάμο του με την Κάθριν.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2013 AP

Δεν έχει αναλάβει μεγάλο κινηματογραφικό project από το 2024, όταν υποδύθηκε τον Βενιαμίν Φραγκλίνο στη σειρά «Franklin» του Apple TV+. Και δεν φαίνεται να τον ενοχλεί. Αντίθετα, απολαμβάνει να βλέπει τη σύζυγο και τα παιδιά του να προχωρούν στις δικές τους δημιουργικές διαδρομές.

Ο νέος του ρόλος, όπως λέει χαμογελώντας, είναι πολύ πιο απλός. «Είμαι ο ταξιδιωτικός πράκτορας της οικογένειας. Εγώ οργανώνω τις διακοπές».

Η Κάρι Ντάγκλας, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς / AP

Μια ζωή χωρίς φίλτρα

Το «One Helluva Ride» δεν είναι απλώς μια αναδρομή στην καριέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ. Είναι περισσότερο η προσπάθεια ενός ανθρώπου να συμφιλιωθεί με όσα έζησε, όσα έκανε και όσα θα ήθελε ίσως να είχε κάνει διαφορετικά.

Ο ίδιος το συνοψίζει απλά:«Η ζωή είναι μπερδεμένη. Και γι’ αυτό είναι μπερδεμένα και κάποια κομμάτια αυτού του βιβλίου». Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εξομολόγησής του. Πίσω από τον Gordon Gekko, τα Όσκαρ και τις κόκκινες μοκέτες, ο Μάικλ Ντάγκλας μοιάζει πλέον περισσότερο πρόθυμος να μιλήσει για τις ρωγμές παρά για τη λάμψη.

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