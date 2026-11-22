Snapshot Η Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον 28χρονο σύντροφό της, Μαξ Μοράντο, σε κλειστή τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας στις 21 Νοεμβρίου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η οικογένεια της Μάιλι, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας, της μικρότερης αδερφής και του πατέρα της μετά από μακρά αποξένωση.

Η Μάιλι εμφανίστηκε με λιτό νυφικό και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη κατά την ανταλλαγή όρκων με τον Μαξ Μοράντο.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Μάιλι έχει ένα διαμάντι cushion περίπου τεσσάρων καρατίων σε βάση χρυσού 14Κ, δημιούργημα της Τζάκι Άις.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ραντεβού στα τυφλά, ανακοίνωσε τη σχέση του το 2021 και αρραβωνιάστηκε το 2025. Snapshot powered by AI

Σε έναν κλειστό κύκλο φίλων και αγαπημένων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ο γάμος της 33χρονςη τραγουδίστριας Μάιλι Σάιρους με τον ντράμερ των Liily, Μαξ Μοράντο, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας.

Φωτογραφίες από τον γάμο δείχνουν ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε δίπλα σε πισίνα, με την Μάιλι και τον Μοράντο να στέκονται κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια.

Σύμφωνα με το Entertainment Tonight, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η μητέρα της τραγουδίστριας, Τις Σάιρους, η μικρότερη αδελφή της, Νόα, αλλά και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, με τον οποίο η Μάιλι είχε περάσει μια μακρά περίοδο αποξένωσης.

Η Μάιλι επέλεξε ένα λιτό νυφικό με ανοιχτή πλάτη και είχε πιάσει τα μαλλιά της σε ψηλό κότσο, ενώ ο 28χρονος γαμπρός φορούσε μαύρο κοστούμι.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, η τραγουδίστρια φαίνεται ιδιαίτερα συγκινημένη την ώρα που ο Μαξ Μοράντο διαβάζει τους γαμήλιους όρκους του. Μάλιστα, σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της ημέρας, σκουπίζει τα δάκρυα από το πρόσωπό της, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Τα βλέμματα έκλεψε και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων της, δημιουργία της Τζάκι Άις (Jacquie Aiche), το οποίο φέρει ένα διαμάντι κοπής cushion, περίπου τεσσάρων καρατίων σε βάση χρυσού 14Κ, όπως ανέφερε το αμερικανικό InStyle. Από την πλευρά του, ο γαμπρός εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Σύμφωνα με το βρετανικό HELLO!, ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο σε μια εξίσου παραμυθένια ατμόσφαιρα. Γνωστή ως Twin Palms, η θρυλική έπαυλη σχεδιάστηκε το 1947 από τον αρχιτέκτονα Ε. Στιούαρτ Γουίλιαμς (E. Stewart Williams).

Μία ημέρα νωρίτερα, το ζευγάρι παρέθεσε το καθιερωμένο δείπνο για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ετεροθαλής αδελφή της Μάιλι, Λίλι-Ρόουζ Πέρσελ, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα Instagram Stories της, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων το μενού και τη διακόσμηση.

Η Σάιρους και ο Μοράντο γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Έκαναν γνωστή τη σχέση τους το 2021, ενώ αρραβωνιάστηκαν το 2025.

Διαβάστε επίσης