«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει» - Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε δάκρυα τραγουδώντας το «Jolene»

Snapshot Η Μάιλι Σάιρους τίμησε τη μνήμη της νονάς της, Ντόλι Πάρτον, ερμηνεύοντας το «Jolene» στο Hollywood Bowl με μεγάλη συγκίνηση.

Η Μάιλι μοιράστηκε μια ξεχωριστή ανάμνηση από μια συναυλία της Ντόλι στο ίδιο μέρος, όπου εκείνη προτίμησε να παρακολουθήσει από το κοινό αντί να ανέβει στη σκηνή.

Η σχέση τους ήταν βαθιά και ισχυρή, με τη Ντόλι να είναι νονά της Μάιλι και να συνεργάζονται μουσικά μέχρι το 2023.

Μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον τον Αύγουστο του 2023, η Μάιλι εξέφρασε το πένθος της και την απόφασή της να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της.

Η Μάιλι τόνισε ότι ο δεσμός τους είναι αιώνιος και ότι ανυπομονεί να ξαναδεί τη νονά της. Snapshot powered by AI

Με δάκρυα στα μάτια και μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, η Μάιλι Σάιρους τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της νονάς, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στη σκηνή του Hollywood Bowl την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η 33χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το εμβληματικό «Jolene» της θρυλικής σταρ της country μουσικής, μοιράζοντας με το κοινό μια προσωπική ανάμνηση από τη σχέση τους και εξηγώντας γιατί μια συγκεκριμένη βραδιά στον ίδιο χώρο έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

«Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε ποτέ να μας χωρίσει», είπε συγκινημένη η Μάιλι Σάιρους, εκφράζοντας παράλληλα την ανυπομονησία της να συναντήσει ξανά τη γυναίκα που θεωρούσε οικογένειά της.

Η ανάμνηση από το Hollywood Bowl που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Πριν ξεκινήσει να τραγουδά το «Jolene», η Μάιλι Σάιρους θυμήθηκε τη μοναδική φορά που είχε παρακολουθήσει ζωντανά μια συναυλία της νονάς της στο ιστορικό Hollywood Bowl. Όπως αποκάλυψε, η Ντόλι Πάρτον ήθελε τότε να την ανεβάσει μαζί της στη σκηνή.

Η ίδια, ωστόσο, προτίμησε να ζήσει τη συναυλία όπως ακριβώς οι θαυμαστές της νονάς της, παρακολουθώντας την από τις θέσεις του κοινού. Η Ντόλι δέχτηκε την επιθυμία της, όμως η Μάιλι γνώριζε πως η αγαπημένη της σταρ πιθανότατα ετοίμαζε κάποια έκπληξη.

Και πράγματι, η Πάρτον άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι «The Best of Both Worlds», από τη σειρά «Hannah Montana», πριν αποκαλύψει σε ολόκληρο το κοινό ότι η Μάιλι βρισκόταν ανάμεσά τους και παρακολουθούσε το σόου.

Ανακαλώντας εκείνη τη βραδιά, η τραγουδίστρια εξήγησε πως πλέον κατανοεί διαφορετικά πολλές από τις κινήσεις της νονάς της, οι οποίες τότε μπορεί να της φαίνονταν απρόσμενες.

«Όπως τόσα πολλά πράγματα έκανε η Ντόλι, που τότε δεν καταλάβαινα, τώρα που κάθομαι εδώ μαζί σας, νιώθοντάς την παντού γύρω μου και γνωρίζοντας ότι βρίσκεται δίπλα μου κάθε μέρα, κάθε στιγμή, περισσότερο απ' όσο μπορούσε όταν ήταν εδώ, τη νιώθω τώρα πιο έντονα από ποτέ», είπε η Μάιλι Σάιρους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το περιοδικό People.

«Το ότι μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας κάνει εκείνη τη βραδιά πραγματικά πολύτιμη. Αυτή η ανάμνηση είναι χρυσάφι για μένα», πρόσθεσε.

«Μου λείπει και ανυπομονώ να την ξαναδώ»

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η Μάιλι Σάιρους μίλησε για τον δεσμό που τη συνέδεε με την Ντόλι Πάρτον, τονίζοντας πως η απώλειά της δεν πρόκειται να αλλάξει όσα μοιράστηκαν.

«Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε ποτέ να μας χωρίσει», είπε μέσα σε δάκρυα, προτού προσθέσει: «Και θα την ξαναδώ. Δεν μπορώ να περιμένω, γιατί μου λείπει».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη μουσική παρακαταθήκη της νονάς της, επισημαίνοντας τη συμβολή της στη δημιουργία τραγουδιών που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη μουσική.

«Μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουμε σήμερα γράφτηκαν, παράχθηκαν και ερμηνεύτηκαν από τη θεία μου, την Ντόλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση που ξεκίνησε πριν από τη γέννηση της Μάιλι

Η σχέση της Μάιλι Σάιρους με την Ντόλι Πάρτον είχε βαθιές ρίζες. Η θρυλική τραγουδίστρια ήταν στενή φίλη του πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, από τη δεκαετία του 1990, όταν οι δυο τους ήρθαν κοντά μέσα από τις περιοδείες τους.

Η φιλία τους εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό δεσμό και, μετά τη γέννηση της Μάιλι το 1992, ο Μπίλι Ρέι και η τότε σύζυγός του, Τις Σάιρους, ζήτησαν από την Πάρτον να γίνει νονά της κόρης τους.

Με τα χρόνια, οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν μια ξεχωριστή σχέση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Η Μάιλι αποκαλούσε τρυφερά την Πάρτον «θεία Ντόλι», ενώ η τελευταία είχε εμφανιστεί στη σειρά «Hannah Montana», υποδυόμενη τη νεραϊδονονά της πρωταγωνίστριας σε τρία επεισόδια από το 2006 έως το 2010.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν και μουσικά. Το 2023, η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε στο άλμπουμ της «Rockstar», ηχογραφώντας μαζί με τη Μάιλι μια νέα εκδοχή της επιτυχίας «Wrecking Ball», που είχε κυκλοφορήσει η νεότερη τραγουδίστρια το 2013. Τον Ιανουάριο του 2026, συμμετείχαν επίσης σε μια φιλανθρωπική επανεκτέλεση του τραγουδιού «Light of a Clear Blue Morning» της Πάρτον, μαζί με τις Lainey Wilson, Queen Latifah και Reba McEntire.

Σε συνέντευξή της στο Cosmopolitan το 2017, η Σάιρους είχε αναφερθεί σε αυτό που θεωρούσε το σημαντικότερο μάθημα από τη σχέση τους: «Να βλέπω τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους ανθρώπους, με αγάπη και σεβασμό».

Το συγκινητικό αντίο στη «θεία Ντόλι»

Μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, η Μάιλι Σάιρους είχε αποχαιρετήσει τη νονά της με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram.

«Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου, της Ντόλι, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω όπως θα ήθελα», είχε γράψει, εξηγώντας πως οι πιο ιερές στιγμές τους θα παραμείνουν ιδιωτικές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην ίδια ανάρτηση, η τραγουδίστρια είχε αναφέρει πως γνώριζε τι θα ήθελε η Ντόλι από εκείνη: να επιτρέψει στον εαυτό της να βιώσει το πένθος, να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό και στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη.

«Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε τη μουσική και τη μεταμόρφωση», είχε αποκαλύψει.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μάιλι Σάιρους είχε δηλώσει πως θα αγαπά πάντα την Ντόλι Πάρτον και θα συνεχίσει να προσπαθεί να την κάνει περήφανη.

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