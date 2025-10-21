Μάιλι Σάιρους: Αγνώριστη, με νέο look στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

Η απόλυτη αλλαγή εμπνευσμένη από το Παρίσι του '60

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Vogue France
Η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα Μάιλι Σάιρους εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστη στο νέο τεύχος της Vogue France (Νοέμβριος 2025), παρουσιάζοντας ένα εντελώς διαφορετικό στυλ που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με πολύ κοντά, σγουρά, ξανθά μαλλιά, ένα look που, αν και φαίνεται φυσικό, αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα παρισινού «τρικ» – μιας περούκας σχεδιασμένης από τον Shay Ashual, ενός από τους πιο σημαντικούς κομμωτές στον χώρο της μόδας.

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Αυτή δεν είναι η Μάιλι που ξέρω!», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «στυλ που θυμίζει Μουλέν Ρουζ».

https://www.instagram.com/p/DQCsFDHEQvB/

Το εντυπωσιακό εξώφυλλο είναι δημιούργημα του θρυλικού φωτογράφου Mario Sorrenti, ενώ το μακιγιάζ –με σκούρο eyeliner και γυαλιστερά χείλη– παρέπεμπε σε sex symbols του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960.

Η Σάιρους φορά δημιουργίες υψηλής ραπτικής από «Balenciaga» και «Maison Valentino», ενώ η φωτογράφιση έγινε στο θρυλικό «Chateau Marmont» στο Δυτικό Χόλιγουντ.

https://www.instagram.com/p/DNg3WXby4tO/

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η Σάιρους μίλησε για την προσωπική της πορεία.

«Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο μένοντας πιστή στον εαυτό σου μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DQCYAe_ETJ1/

Αναφέρθηκε στα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής της ως καθοριστικά, σημειώνοντας πως από το 2021 εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς πλέον να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα: «Αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα και να αφήσω τη μοίρα να κάνει το έργο της. Αν και η μαγεία λειτουργεί και με τους δύο τρόπους, προτιμώ τώρα να αφήνω τα πράγματα να συμβούν».

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτελεί φυσικά η μητέρα της όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Η Τις Σάιρους, είναι η βασική μουσική έμπνευση της Μάιλι αφού «είμαστε η μούσα η μία της άλλης, κατά κάποιον τρόπο», όπως ανέφερε.

Μίλησε επίσης με θαυμασμό για ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες της ροκ όπως η Stevie Nicks και η Joan Jett, αλλά και για τον David Bowie, σχολιάζοντας: «Το ροκ εν ρολ είναι αυθεντικό, αλλά και θεατρικό. Και πάνω απ’ όλα, διασκεδαστικό».

Η σχέση της με τη Μπιγιόνσε

Η Μάιλι αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό στη Μπιγιόνσε, με την οποία τραγούδησαν μαζί στη σκηνή του «Stade de France» τον Ιούνιο:

«Η Μπιγιόνσε είναι σίγουρα η καλύτερη, τελεία. Μου έδωσε ένα βραχιόλι που δεν βγάζω ποτέ. Και όταν κάποιος μου λέει ότι έκανα λάθος, του απαντώ: ''Δεν έχει σημασία. Η Μπιγιόνσε μου έδωσε αυτό το βραχιόλι, κοίτα"».

Οι δύο τραγουδίστριες έχουν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις, μάλιστα η Μπιγιόνσε είχε στείλει λουλούδια στη Σάιρους μετά τη συνεργασία τους στο κομμάτι "II Most Wanted".

Το τεύχος Νοεμβρίου της Vogue France θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.

https://www.instagram.com/p/DQCC22XlMh3/

