Μάιλι Σάιρους: Αγνώριστη, με νέο look στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

Η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα Μάιλι Σάιρους εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστη στο νέο τεύχος της Vogue France (Νοέμβριος 2025), παρουσιάζοντας ένα εντελώς διαφορετικό στυλ που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με πολύ κοντά, σγουρά, ξανθά μαλλιά, ένα look που, αν και φαίνεται φυσικό, αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα παρισινού «τρικ» – μιας περούκας σχεδιασμένης από τον Shay Ashual, ενός από τους πιο σημαντικούς κομμωτές στον χώρο της μόδας.

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Αυτή δεν είναι η Μάιλι που ξέρω!», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «στυλ που θυμίζει Μουλέν Ρουζ».

https://www.instagram.com/p/DQCsFDHEQvB/

Το εντυπωσιακό εξώφυλλο είναι δημιούργημα του θρυλικού φωτογράφου Mario Sorrenti, ενώ το μακιγιάζ –με σκούρο eyeliner και γυαλιστερά χείλη– παρέπεμπε σε sex symbols του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960.

Η Σάιρους φορά δημιουργίες υψηλής ραπτικής από «Balenciaga» και «Maison Valentino», ενώ η φωτογράφιση έγινε στο θρυλικό «Chateau Marmont» στο Δυτικό Χόλιγουντ.

https://www.instagram.com/p/DNg3WXby4tO/

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η Σάιρους μίλησε για την προσωπική της πορεία.

«Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο μένοντας πιστή στον εαυτό σου μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DQCYAe_ETJ1/

Αναφέρθηκε στα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής της ως καθοριστικά, σημειώνοντας πως από το 2021 εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς πλέον να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα: «Αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα και να αφήσω τη μοίρα να κάνει το έργο της. Αν και η μαγεία λειτουργεί και με τους δύο τρόπους, προτιμώ τώρα να αφήνω τα πράγματα να συμβούν».

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτελεί φυσικά η μητέρα της όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Η Τις Σάιρους, είναι η βασική μουσική έμπνευση της Μάιλι αφού «είμαστε η μούσα η μία της άλλης, κατά κάποιον τρόπο», όπως ανέφερε.

Φωτογραφία της Μάιλι Σάιρους με το νέο look στο περιοδικό Vogue France

Μίλησε επίσης με θαυμασμό για ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες της ροκ όπως η Stevie Nicks και η Joan Jett, αλλά και για τον David Bowie, σχολιάζοντας: «Το ροκ εν ρολ είναι αυθεντικό, αλλά και θεατρικό. Και πάνω απ’ όλα, διασκεδαστικό».

Η σχέση της με τη Μπιγιόνσε

Η Μάιλι αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό στη Μπιγιόνσε, με την οποία τραγούδησαν μαζί στη σκηνή του «Stade de France» τον Ιούνιο:

«Η Μπιγιόνσε είναι σίγουρα η καλύτερη, τελεία. Μου έδωσε ένα βραχιόλι που δεν βγάζω ποτέ. Και όταν κάποιος μου λέει ότι έκανα λάθος, του απαντώ: ''Δεν έχει σημασία. Η Μπιγιόνσε μου έδωσε αυτό το βραχιόλι, κοίτα"».

Οι δύο τραγουδίστριες έχουν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις, μάλιστα η Μπιγιόνσε είχε στείλει λουλούδια στη Σάιρους μετά τη συνεργασία τους στο κομμάτι "II Most Wanted".

Το τεύχος Νοεμβρίου της Vogue France θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.