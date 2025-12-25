Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου

Σταθερές παραμένουν φέτος οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά, με τα παραδοσιακά μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να πωλούνται περίπου 15 ευρώ το κιλό, ενώ οι πιο «πλούσιες» εκδοχές με επικάλυψη σοκολάτας φτάνουν τα 18 ευρώ

Newsbomb

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου

Οι δίπλες κυμαίνονται στα 15 ευρώ το κιλό.

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας, Αναστασία Γκολέμη

Σταθερή, αν και πιο συγκρατημένη σε ποσότητες, παραμένει η ζήτηση για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, με τους καταναλωτές να επιλέγουν και φέτος τα παραδοσιακά μελομακάρονα και κουραμπιέδες, αλλά και πιο σύγχρονες γεύσεις, ενώ σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα λειτουργούν φούρνοι και ζαχαροπλαστεία για όσους επιλέξουν τα γλυκά ως δώρο στις επισκέψεις τους!

4d4487aa-edda-41ce-ab42-4212a5609a8d.jpg

Η Μαρία Αλετρά, ιδιοκτήτρια φούρνου στον Άγιο Δημήτριο, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, σημείωσε πως η κίνηση είναι ικανοποιητική ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. «Είναι η περίοδος που όλοι προετοιμαζόμαστε να γευτούμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες, παστέλια και χριστουγεννιάτικες δίπλες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, ο κόσμος έρχεται και ψωνίζει τα γλυκά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, τα παραδοσιακά γλυκά εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους, ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον και για νέες, πιο ιδιαίτερες γεύσεις.

87110f95-bd52-4f22-a654-440a75631f11.jpg

Μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας (γάλακτος ή υγείας, καραμέλα αλμυρή): 18 € / κιλό

«Παραμένουμε στις παραδόσεις, αλλά προτείνουμε και καινούργιες επιλογές, όπως μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος ή υγείας, καθώς και με καραμέλα αλμυρή. Αυτά έχουν τη ζήτηση τους, αν και ο κόσμος αγαπάει πάντα τα κλασικά».

dcb271a6-5516-4e2e-be85-811b799f8e94.jpg

Παραδοσιακά μελομακάρονα: 15 € / κιλό

Οι τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τα παραδοσιακά μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες πωλούνται περίπου 15 ευρώ το κιλό, ενώ τα μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας φτάνουν τα 18 ευρώ το κιλό. Οι δίπλες διατηρούνται επίσης στα 15 ευρώ το κιλό.

  • Παραδοσιακά μελομακάρονα: 15 € / κιλό
  • Παραδοσιακοί κουραμπιέδες: 15 € / κιλό
  • Μελομακάρονα και κουραμπιέδες με επικάλυψη σοκολάτας (γάλακτος ή υγείας, καραμέλα αλμυρή): 18 € / κιλό
  • Χριστουγεννιάτικες δίπλες: 15 € / κιλό
  • Βασιλόπιτες: 16–17 € / τεμάχιο
a2b7d3c6-56ef-48ed-a9f1-b5593af3e893.jpg

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες: 15 € / κιλό

Μικρότερες ποσότητες γλυκών αγοράζουν οι καταναλωτές

Η κυρία Αλετρά επισημαίνει πως, παρά το ενδιαφέρον, οι καταναλωτές αγοράζουν φέτος μικρότερες ποσότητες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, προσαρμόζοντας τις επιλογές τους στα οικογενειακά τους budgets, χωρίς ωστόσο να στερούνται τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κεράσματα.

diples.jpg

Χριστουγεννιάτικες δίπλες: 15 € / κιλό

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξαν τα αλκοτέστ την Παραμονή Χριστουγέννων: Από τους 2000, μόνο οι 8 είχαν πιει

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Μελάνια απαντούν στα παιδιά: «Κακό Άγιο Βασίλη δεν θα αφήσω στη χώρα», «Σίγουρα θα του άρεσαν τα μπισκότα»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Καλά Χριστούγεννα σε όλους «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό της Hennessey

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τα Χριστούγεννα από το πιάνο με τη Σάρλοτ: «Αλληλοβοήθεια με γενναιοδωρία, κατανόηση, ελπίδα»

07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή «μετακομίζει» στο κτήριο του δημοτικού σχολείου Ταταούλων, λόγω έργων

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι περιλαμβάνει το κοινό σχέδιο ΗΠΑ-Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου - Αβέβαιη η στάση της Μόσχας

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι νέοι συντελεστές βαρύτητας - Τι αλλάζει στα εξεταζόμενα μαθήματα

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

06:40LIFESTYLE

Το «Survivor» έρχεται στον ΣΚΑΪ και αλλάζει η βραδινή ζώνη – Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα: Ήθη και έθιμα σε όλη την Ελλάδα - Πού στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα για τους αγρότες – Εύχονται «καλές γιορτές» και δηλώνουν αμετακίνητοι στον αγώνα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα και πότε θα εξασθενήσουν

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ