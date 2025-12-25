Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου

Ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας, Αναστασία Γκολέμη

Σταθερή, αν και πιο συγκρατημένη σε ποσότητες, παραμένει η ζήτηση για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, με τους καταναλωτές να επιλέγουν και φέτος τα παραδοσιακά μελομακάρονα και κουραμπιέδες, αλλά και πιο σύγχρονες γεύσεις, ενώ σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα λειτουργούν φούρνοι και ζαχαροπλαστεία για όσους επιλέξουν τα γλυκά ως δώρο στις επισκέψεις τους!

Η Μαρία Αλετρά, ιδιοκτήτρια φούρνου στον Άγιο Δημήτριο, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, σημείωσε πως η κίνηση είναι ικανοποιητική ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. «Είναι η περίοδος που όλοι προετοιμαζόμαστε να γευτούμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες, παστέλια και χριστουγεννιάτικες δίπλες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, ο κόσμος έρχεται και ψωνίζει τα γλυκά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, τα παραδοσιακά γλυκά εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους, ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον και για νέες, πιο ιδιαίτερες γεύσεις.

«Παραμένουμε στις παραδόσεις, αλλά προτείνουμε και καινούργιες επιλογές, όπως μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος ή υγείας, καθώς και με καραμέλα αλμυρή. Αυτά έχουν τη ζήτηση τους, αν και ο κόσμος αγαπάει πάντα τα κλασικά».

Οι τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τα παραδοσιακά μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες πωλούνται περίπου 15 ευρώ το κιλό, ενώ τα μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας φτάνουν τα 18 ευρώ το κιλό. Οι δίπλες διατηρούνται επίσης στα 15 ευρώ το κιλό.

Μικρότερες ποσότητες γλυκών αγοράζουν οι καταναλωτές

Η κυρία Αλετρά επισημαίνει πως, παρά το ενδιαφέρον, οι καταναλωτές αγοράζουν φέτος μικρότερες ποσότητες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, προσαρμόζοντας τις επιλογές τους στα οικογενειακά τους budgets, χωρίς ωστόσο να στερούνται τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κεράσματα.

