Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά

Η ακρίβεια στα φρούτα και τα λαχανικά αποτυπώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στα στοιχεία που αφορούν τη διαφορά τιμής μεταξύ του παραγωγού (χωράφι) και του καταναλωτή (ράφι). Η λεγόμενη «ψαλίδα» είναι τεράστια, με τα περισσότερα προϊόντα να πωλούνται στον καταναλωτή πολλαπλάσια της τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός.

Παραδείγματα λαχανικών:

Ντοματίνια βελανίδια: Η τιμή για την Β’ ποιότητα στο χωράφι είναι 0,25€, ενώ στο ράφι εκτοξεύεται στα 3,30€.

Ντομάτες: Για την Β’ ποιότητα, η τιμή παραγωγού είναι μόλις 0,15€, αλλά στο ράφι φτάνει τα 2€.

Λεμόνια: Από 0,60€ (Α’ ποιότητα) φτάνουν να πωλούνται 1,80€.

Μαρούλια: Από 0,45€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 0,95€ στο ράφι.

Αγγούρια: Από 0,40€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 1€ στο ράφι.

Η διαφορά στα φρούτα:

Αχλάδια κρυστάλλια: Ενώ η Α’ ποιότητα πωλείται 0,85€ από τον παραγωγό, ο καταναλωτής τα βρίσκει στα 2,35€.

Ακτινίδια: Η τιμή παραγωγού για την Α’ ποιότητα φτάνει τα 1,70€, ενώ στο ράφι πωλείται 3€.

Μήλα στάρκιν: Από 0,55€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, φτάνουν τα 2€ στο ράφι.

Πορτοκάλια: Η τιμή λιανικής φτάνει τα 1,18€, ενώ η τιμή παραγωγού (Α’ ποιότητα) είναι 0,35€.

Μανταρίνια κλημεντίνες: Από 0,40€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 1,70€ στο ράφι.

Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

Το κύμα ακρίβειας επεκτείνεται και στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, επιβαρύνοντας το εορταστικό τραπέζι:

Μελομακάρονα: Η μέση τιμή αυξήθηκε από τα 9,75€ το 2024 στα 11,25€ το 2025. (Στα ζαχαροπλαστεία οι τιμές ξεκινούν από 13,80€ έως 18€).

Κουραμπιέδες: Η μέση τιμή αυξήθηκε από τα 14,80€ το 2024 στα 15,90€ το 2025. (Στα ζαχαροπλαστεία οι τιμές κυμαίνονται από 14,80€ έως 20€).

Δίπλες: Η τιμή τους στα ζαχαροπλαστεία κυμαίνεται από 17€ έως 22€.

