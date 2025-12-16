Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά

Το κύμα ακρίβειας επεκτείνεται και στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, επιβαρύνοντας το εορταστικό τραπέζι

Newsbomb

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ακρίβεια στα φρούτα και τα λαχανικά αποτυπώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στα στοιχεία που αφορούν τη διαφορά τιμής μεταξύ του παραγωγού (χωράφι) και του καταναλωτή (ράφι). Η λεγόμενη «ψαλίδα» είναι τεράστια, με τα περισσότερα προϊόντα να πωλούνται στον καταναλωτή πολλαπλάσια της τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός.

Παραδείγματα λαχανικών:

  • Ντοματίνια βελανίδια: Η τιμή για την Β’ ποιότητα στο χωράφι είναι 0,25€, ενώ στο ράφι εκτοξεύεται στα 3,30€.

  • Ντομάτες: Για την Β’ ποιότητα, η τιμή παραγωγού είναι μόλις 0,15€, αλλά στο ράφι φτάνει τα 2€.

  • Λεμόνια: Από 0,60€ (Α’ ποιότητα) φτάνουν να πωλούνται 1,80€.

  • Μαρούλια: Από 0,45€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 0,95€ στο ράφι.

  • Αγγούρια: Από 0,40€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 1€ στο ράφι.

Η διαφορά στα φρούτα:

  • Αχλάδια κρυστάλλια: Ενώ η Α’ ποιότητα πωλείται 0,85€ από τον παραγωγό, ο καταναλωτής τα βρίσκει στα 2,35€.

  • Ακτινίδια: Η τιμή παραγωγού για την Α’ ποιότητα φτάνει τα 1,70€, ενώ στο ράφι πωλείται 3€.

  • Μήλα στάρκιν: Από 0,55€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, φτάνουν τα 2€ στο ράφι.

  • Πορτοκάλια: Η τιμή λιανικής φτάνει τα 1,18€, ενώ η τιμή παραγωγού (Α’ ποιότητα) είναι 0,35€.

  • Μανταρίνια κλημεντίνες: Από 0,40€ (Α’ ποιότητα) στο χωράφι, πωλούνται 1,70€ στο ράφι.

Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

Το κύμα ακρίβειας επεκτείνεται και στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, επιβαρύνοντας το εορταστικό τραπέζι:

  • Μελομακάρονα: Η μέση τιμή αυξήθηκε από τα 9,75€ το 2024 στα 11,25€ το 2025. (Στα ζαχαροπλαστεία οι τιμές ξεκινούν από 13,80€ έως 18€).

  • Κουραμπιέδες: Η μέση τιμή αυξήθηκε από τα 14,80€ το 2024 στα 15,90€ το 2025. (Στα ζαχαροπλαστεία οι τιμές κυμαίνονται από 14,80€ έως 20€).

  • Δίπλες: Η τιμή τους στα ζαχαροπλαστεία κυμαίνεται από 17€ έως 22€.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά - Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026 - Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

06:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη - Η ώρα και το κανάλι

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται «βόμβες» Τσίπρα από την Πάτρα: «Επείγον να υπάρξει σοκ εμπιστοσύνης και ριζική, σεισμική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή - Ταυτόχρονα με τις ομιλίες των αρχηγών η νέα παρουσίαση Τσίπρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

06:12ΕΘΝΙΚΑ

Τούρκος αναλυτής κάνει το άσπρο μαύρο και ισχυρίζεται ότι «δεν έχουν διαπράξει ποτέ ούτε μία σφαγή Ελλήνων στην ιστορία»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η απόφαση των αγροτών για διάλογο ή κλιμάκωση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη Τρίτη για τα 120 αγροτικά μπλόκα: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ» λέει η κυβέρνηση

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ