Η Hyundai παρουσίασε το «Atlas» - Το ανθρωποειδές ρομπότ που θα εργάζεται στα εργοστάσιά της

Τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια από το 2028, ανακοίνωσε η Hyundai Motor Group στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CES), σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες εταιρείες ανταγωνίζονται για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

Η νοτιοκορεάτικη εταιρεία παρουσίασε το Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics. Με την σχέδιο να ενσωματώσει το Atlas σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου στην πολιτεία της Τζόρτζιας των ΗΠΑ, το οποίο είχε γίνει γνωστό για την μαζική επιδρομή μεταναστών το 2025.

Το ρομπότ Atlas θα αναλάβει σταδιακά περισσότερες εργασίες καθώς έχει σχεδιαστεί για γενική βιομηχανική χρήση και αναπτύσσεται με σκοπό τη συνεργασία με τους ανθρώπους και την διαχείριση αυτόνομων μηχανημάτων.

Στόχος της Hyundai, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση είναι η ανακούφιση από την σωματική καταπόνηση των εργαζομένων, αφού στοχεύουν την ανάληψη επικίνδυνων και δύσκολων εργασιών από τα Atlas.

Η Hyundai ωστόσο, δεν είναι η μοναδική εταιρεία που έχει δηλώσει τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ, καθώς τόσο η Amazon όσο και η Tesla και η BYD σχεδιάζουν αντίστοιχες κινήσεις.

Η Tesla, η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ, έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στο ανθρωποειδές ρομπότ της, το Optimus.

Απειλή για το ανθρώπινο δυναμικό

Μιλώντας στο CES, ο αντιπρόεδρος της Hyundai, Jaehoon Chang, αναγνώρισε τις ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με το ενδεχόμενο να χάσουν τις δουλειές τους λόγω των ρομπότ. Ωστόσο, ανέφερε ότι θα εξακολουθούν να χρειάζονται άνθρωποι για την εκπαίδευση των ρομπότ, μεταξύ άλλων ρόλων.

Η επένδυση στις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση για τα ανθρωποειδή ρομπότ Atlas ήρθε μετά τη δήλωση της Hyundai το 2025 ότι θα επενδύσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια (15,5 δισεκατομμύρια λίρες) στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τα σχέδια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της μεταποίησης στη χώρα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα επεκτείνει την παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και θα επενδύσει στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, το εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai στη Τζόρτζια, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την LG, αποτελεί μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Η έφοδος στο εργοστάσιο της Τζόρτζια

Τον Σεπτέμβριο του 2025, αξιωματικοί της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης πραγματοποίησαν έφοδο στο εργοστάσιο και συνέλαβαν εκατοντάδες εργαζομένους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 300 πολίτες της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι εργαζόμενοι είχαν τα πόδια τους δεμένα με αλυσίδες, εικόνες που προκάλεσαν έντονη οργή στη Νότια Κορέα.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρόεδρος Lee Jae Myung και ο διευθύνων σύμβουλος της Hyundai, José Muñoz, προειδοποίησαν ότι η έφοδος θα μπορούσε να αποτρέψει ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Ουάσιγκτον και η Σεούλ κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση των κρατούμενων εργαζομένων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αντιτάχθηκε στην έφοδο και ότι οι ΗΠΑ είχαν «συμφωνία» με τον κόσμο σχετικά με την ανάγκη προσέλκυσης εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και την εκπαίδευση τοπικών εργαζομένων.

Ο Muñoz δήλωσε τον Νοέμβριο ότι ο Λευκός Οίκος τον είχε καλέσει προσωπικά για να του ζητήσει συγγνώμη για την έφοδο.

