Οι προβλέψεις των FT για τον κόσμο του 2026: Τραμπ, Ουκρανία, Κίνα - Ρομπότ μπάτλερ για 20.000 ευρώ;

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, η πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, τα επιτόκια, η Κίνα, η γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και το ερώτημα αν θα δούμε ανθρωποειδή ρομπότ στα σπίτια μας.

Δασμοί Τραμπ: υποχώρηση αντί κλιμάκωσης

Οι FT εκτιμούν ότι, παρά τις αρχικές απειλές, οι αμερικανικοί δασμοί δεν θα είναι στο τέλος του 2026 υψηλότεροι από σήμερα. Οι πιέσεις των αγορών, ο φόβος αντιποίνων και η άνοδος των τιμών για τους καταναλωτές φαίνεται να έχουν «φρενάρει» τον Λευκό Οίκο.

Έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του απειλώντας με δασμούς προς όλες τις κατευθύνσεις για λόγους όπως η αύξηση των εσόδων, η προστασία βασικών βιομηχανιών, ο εξαναγκασμός των εμπορικών εταίρων σε πολιτική ευθυγράμμιση και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακάλυψε ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Μια μεγάλη πτώση των μετοχών μετά την «ημέρα απελευθέρωσης» του Απριλίου, οι απειλές για αντίποινα από την Κίνα, άλλες χώρες που του προσέφεραν παραχωρήσεις και οι αυξανόμενες τιμές καταναλωτή έχουν μειώσει τη δυναμική της εκστρατείας του για τους δασμούς.

Μέχρι το τέλος του έτους, μια επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορεί να τον έχει αναγκάσει να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες δασμούς με διαφορετικούς δασμούς, αλλά θα έχει σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει από τις απειλές για νέους δασμούς σε ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα και θα έχει μειώσει άλλους με ad hoc συμφωνίες.

Θα αναγκαστεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εγκαταλείψει το Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία;

Η εκτίμηση είναι σαφής: ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δύσκολα θα αποδεχθεί την εγκατάλειψη του Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το πολιτικό και στρατιωτικό κόστος κρίνεται απαγορευτικό, εκτός αν υπάρξει κατάρρευση των ουκρανικών αμυνών – σενάριο που θεωρείται απίθανο.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το ένα τέταρτο της επαρχίας Ντόνετσκ και το κομμάτι του Λουχάνσκ που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πλήρους πολέμου. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές φαίνεται επίσης να πιστεύουν ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει το Κίεβο για την ειρήνη. Αλλά η παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς θα ήταν πολύ επικίνδυνη για τον Ζελένσκι για στρατιωτικούς, συνταγματικούς και πολιτικούς λόγους.

Η αποχώρηση για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που καμία πλευρά δεν ελέγχει θα ήταν μη λειτουργική και απαράδεκτη για τη Μόσχα ή το Κίεβο. Μόνο μια απίθανη κατάρρευση των αμυντικών της συστημάτων θα ανάγκαζε την Ουκρανία να συνθηκολογήσει.

ΗΠΑ: Απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, χωρίς όμως να κερδίσουν τη Γερουσία. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπλοκάρει την ατζέντα Τραμπ και θα ανοίξει τον δρόμο για νέες έρευνες, ακόμη και μια τρίτη προσπάθεια καθαίρεσής του.

Τεχνητή νοημοσύνη: «Ξεφούσκωμα» της φούσκας

Το 2026 εκτιμάται ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος της εύκολης κερδοσκοπίας στην AI. Οι μεγάλες εταιρείες θα αντέξουν, όμως μικρότερες επιχειρήσεις και επενδυτικά σχήματα αναμένεται να καταγράψουν σοβαρές απώλειες.

Το εύκολο χρήμα στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης έχει περάσει, τρία χρόνια μετά την εμφάνιση του ChatGPT, και οι επενδυτές ήδη θέτουν πιο δύσκολα ερωτήματα στους τεχνολογικούς γίγαντες - δείτε την πρόκληση για τον γίγαντα των τσιπ Nvidia που προκύπτει από την κάλυψη του χαμένου σημείου της Google στην τεχνητή νοημοσύνη και την υποχώρηση της αξίας του Meta.

Υπό αυτή την έννοια, η διαφημιστική εκστρατεία έχει ήδη κορυφωθεί. Τώρα, ακόμη και αν η τεχνητή νοημοσύνη υποαποδώσει σε λειτουργικότητα ή αξία, αυτές οι τεράστιες διαφοροποιημένες εταιρείες θα επιβιώσουν μια χαρά, κάτι που θα βοηθήσει στον περιορισμό τυχόν ρευστοποιήσεων στην ευρεία αγορά στο 10 έως 15%. Αλλά αναμένετε ότι ο αφρός θα φύγει το 2026, με απώλειες σε επιχειρηματικά κεφάλαια και ιδιωτικά κεφάλαια και εκρήξεις σε μικρότερες εταιρείες.

Θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στη Γαλλία;

Όχι. Με τις προεδρικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2027, τα περισσότερα πολιτικά κόμματα στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αυτήν την αναμέτρηση.

Δεν βλέπουν πολλά κίνητρα σε μια επανάληψη της ψηφοφορίας του 2024 που κατακερμάτισε το κοινοβούλιο, αποδυνάμωσε ένα κεντρώο μπλοκ και κατέστησε την ψήφιση ενός προϋπολογισμού ή άλλων νομοσχεδίων δύσκολη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διάσπαση θα συνεχιστεί. Το Rassemblement National της Μαρίν Λε Πεν είναι το μόνο κόμμα που έχει πιθανότητες να κερδίσει.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει απορρίψει κάθε υπόνοια ότι θα προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Θα αντιμετωπίσει ο Keir Starmer μια πρόκληση ηγεσίας;

Ναι. Προσέξτε τον Μάιο και τις εκλογές στη Σκωτία, την Ουαλία. Θεωρείται πιθανή η επιτυχία του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ η οποία θα μπορούσε να δώσει την ώθηση για μια αλλαγή στην κορυφή.Οι υποψήφιοι ήδη συγκρούονται. Αλλά μια πρόκληση θα αντιμετώπιζε μεγάλα εμπόδια.

Ένας υποψήφιος για την ηγεσία χρειάζεται την υποστήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών και για να ξεπεράσει την εθνική εκτελεστική εξουσία του κόμματος.

Επιτόκια: Οι μειώσεις συνεχίζονται

Οι κεντρικές τράπεζες, με εξαίρεση την Ιαπωνία, αναμένεται να συνεχίσουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Fed και η ΕΚΤ δείχνουν διατεθειμένες να ανεχθούν υπολειμματικό πληθωρισμό για να στηρίξουν την ανάπτυξη.

Μέση Ανατολή: Όχι εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας–Ισραήλ

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, οι FT θεωρούν απίθανη την εξομάλυνση των σχέσεων Ριάντ–Τελ Αβίβ, όσο δεν υπάρχει σαφής προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Ρομπότ στο σπίτι; Ναι, αλλά για λίγους

Τα ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν τα πρώτα τους εμπορικά βήματα, όμως το υψηλό κόστος και οι τεχνολογικοί περιορισμοί τα καθιστούν, προς το παρόν, προνόμιο εύπορων «early adopters».

Τον Οκτώβριο, η νεοσύστατη επιχείρηση 1X από το Πάλο Άλτο άρχισε να δέχεται προπαραγγελίες για το Neo, το λεπτό, μαλακό ανθρωποειδές ρομπότ της με επένδυση από ύφασμα.

Για 20.000 δολάρια, οι πελάτες ενημερώθηκαν ότι η παράδοση θα γινόταν το 2026. Η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρει τους ρομποτικούς μπάτλερ από εικονικά περιβάλλοντα στον πραγματικό κόσμο.

Εταιρείες όπως η Tesla, η Figure AI και η Unitree ανταγωνίζονται για την κατασκευή αυτοκατευθυνόμενων μοντέλων που θα εκτελούν δουλειές του σπιτιού. Αλλά η αναδημιουργία της ανθρώπινης επιδεξιότητας είναι ένα δαπανηρό έργο σε εξέλιξη - ακόμη και για να διπλώνει κανείς μόνο τα ρούχα.

Οι αναφορές δείχνουν ότι το Neo δεν είναι ακόμη πλήρως αυτόνομο. Αυτό είναι ένα για τους πλούσιους που το υιοθετούν πρώτοι.

Θα έχουμε έναν ισχυρό, εμπορικά βιώσιμο κβαντικό υπολογιστή σε λειτουργία;

Όχι, αλλά δεν θα αργήσουμε πολύ να γίνει πραγματικότητα. Αρκετές εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αναπτύξει στοιχειώδεις κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα παράλληλα με τους κλασικούς υπολογιστές για την εκτέλεση λειτουργιών που κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κάνει μόνος του.

Σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό για την αξιοποίηση των ιδιοτήτων της υποατομικής φυσικής. Ακόμα κι αν τα χρονοδιαγράμματα είναι άγνωστα, οι κυβερνήσεις λένε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να ασφαλίζουν ευαίσθητα δεδομένα ενόψει ενός μετα-κβαντικού κόσμου. Οι ισχυροί κβαντικοί υπολογιστές θα καταστήσουν τις περισσότερες από τις σημερινές μεθόδους κρυπτογράφησης παρωχημένες.

Θα κερδίσει ο Λούλα μια τέταρτη θητεία-ρεκόρ ως πρόεδρος της Βραζιλίας;

Ναι. Εκτός από ένα πρόβλημα υγείας της τελευταίας στιγμής, ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές του επόμενου Οκτωβρίου, ακόμη και στα 80 του χρόνια. Θα επωφεληθεί από μια ισχυρή οικονομία και από το να αντισταθεί στις κολακευτικές πρακτικές του Τραμπ. Τα αυτογκόλ της δεξιάς της Βραζιλίας τον βοηθούν επίσης. Ορισμένοι συντηρητικοί υποστήριξαν την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ για να τιμωρήσουν τη Βραζιλία για τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με την κατηγορία της σχεδίασης πραξικοπήματος, αλλά η στρατηγική απέτυχε καθώς ο Λούλα συσπειρώνει το έθνος πίσω του. Οι δεξιοί διαφωνούν επίσης για το αν ο γιος του Μπολσονάρου, Φλάβιο, πρέπει να τους εκπροσωπήσει τώρα που ο πατέρας του έχει φυλακιστεί ή ένας πιο μετριοπαθής υποψήφιος.

Χρυσός, Αφρική και Κίνα

Ο χρυσός ενδέχεται να ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια η ουγκιά.

Η Αφρική αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ασία, αν και οριακά.

Το κινεζικό γουάν δεν προβλέπεται να ενισχυθεί ουσιαστικά.

Μουσική & AI

Ένα τραγούδι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα κατακτήσει την κορυφή των charts. Η τεχνολογία προχωρά, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει το «αστέρι».

Θα καταταχθεί μια γυναίκα στους 50 πιο καλοπληρωμένους αθλητές;

Όχι. Παρά την ραγδαία ανάπτυξη, οι αμοιβές στον γυναικείο αθλητισμό εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των ανδρών αθλητών. Η Coco Gauff ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα αθλήτρια του 2025, σύμφωνα με το Sportico, με κέρδη 31 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά αυτό δεν θα την είχε τοποθετήσει στην πιο πρόσφατη κατάταξη των 100 κορυφαίων, όπου ο χαμηλότερα αμειβόμενος άνδρας κέρδισε περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρωτοπόρος σταρ του μπάσκετ, Κέιτλιν Κλαρκ, είχε συνολικό εισόδημα 16 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά μισθό μόλις 114.000 δολαρίων. Μόνο η Ναόμι Οσάκα και η Σερένα Γουίλιαμς έχουν μπει στην πρώτη 50άδα τα τελευταία χρόνια. Η Γκαφ δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει αρκετές μεγάλες παγκόσμιες χορηγίες ή νίκες σε Grand Slam για να φτάσει σε αυτά τα ύψη.