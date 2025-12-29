Viral κλωτσιά - Η στιγμή που το ρομπότ «σημαδεύει» τη βουβωνική χώρα ενός άνδρα

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή που ένας άνδρας δέχεται κλωτσιά στη βουβωνική χώρα, από ένα ρομπότ, που μιμούνταν τις κινήσεις του.

Το βίντεο που αρχικά κοινοποιήθηκε στο BiliBili δείχνει έναν άνδρα που φοράει στολή καταγραφής κίνησης – μια στολή με αισθητήρες που καταγράφουν τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε ψηφιακά δεδομένα κίνησης, τα οποία μεταφέρονται απευθείας σε ένα ρομπότ Unitree G1, το οποίο αναπαράγει τις κινήσεις του σχεδόν αμέσως.

Έτσι, όταν ο άντρας κάνει μια μεγάλη κλωτσιά, το ρομπότ ακολουθεί γρήγορα το παράδειγμά του – σημαδεύοντας απευθείας στη βουβωνική χώρα του.

Αμέσως μετά ο άντρας διπλώνεται από τον πόνο, με το ανθρωποειδές να τον μιμείται ξανά.

Το σύντομο κλιπ έχει τραβήξει την προσοχή με τους χρήστες να το διασκεδάζουν πάρα την οδυνηρή συνέπεια για τον άνδρα: «Το να κλωτσάς εκεί είναι ένα πράγμα, αλλά το να κοροϊδεύεις τον πόνο του είναι απλώς διαβολικό...» γράφει κάποιος.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το ότι η ανθρωπότητα πετάει τον εαυτό της στα σκουπίδια με την τεχνολογία είναι η τέλεια μεταφορά αυτή τη στιγμή».

Το ρομπότ Unitree G1 ζυγίζει 35 κιλά, έχει ύψος 1,32 μέτρα και διαθέτει 23 βαθμούς ελευθερίας στις αρθρώσεις του, γεγονός που του προσδίδει μεγαλύτερη κινητικότητα από τον μέσο άνθρωπο.

Κρύβει ένα προηγμένο σύστημα αντίληψης που περιλαμβάνει έναν αισθητήρα 3D LiDAR και μια κάμερα ανίχνευσης βάθους.

Αν και αυτό το καθιστά ένα από τα πιο προηγμένα εμπορικά διαθέσιμα ανθρωποειδή ρομπότ, πρέπει να προγραμματιστεί ειδικά για να εκτελεί οποιαδήποτε δεδομένη εργασία.

Αυτή δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που τα ανθρωποειδή ρομπότ της Unitree γίνονται viral λόγω της παράξενης συμπεριφοράς τους.

Σε ένα βίντεο τον περασμένο μήνα που συγκέντρωσε πάνω από 6,3 εκατομμύρια προβολές, ένα ανθρωποειδές προσπάθησε να τηγανίσει για τον ιδιοκτήτη του - με καταστροφικά αποτελέσματα.