Ιράκ: Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε προπύργια σιϊτών στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές κυματίζουν ιρανικές σημαίες, ενώ ένας άλλος κρατά μια φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια συμβολικής κηδείας στη Βαγδάτη του Ιράκ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλος έπληξε σπίτι στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, χρησιμοποιούμενο από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, ιρακινή ισχυρή ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

«Σπίτι που χρησιμοποιείτο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά έγινε στόχος πυραύλου» λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Αρασάτ, είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, πρόσθεσε.

Πριν από λίγο, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε ότι ακούστηκε νέα έκρηξη στη Βαγδάτη.

