Ιράκ: Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε προπύργια σιϊτών στη Βαγδάτη
Τα ξημερώματα του Σαββάτου νέα έκρηξη ακούστηκε στη Βαγδάτη.
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλος έπληξε σπίτι στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, χρησιμοποιούμενο από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, ιρακινή ισχυρή ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.
«Σπίτι που χρησιμοποιείτο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά έγινε στόχος πυραύλου» λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Αρασάτ, είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, πρόσθεσε.
Πριν από λίγο, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε ότι ακούστηκε νέα έκρηξη στη Βαγδάτη.