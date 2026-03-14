Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον σακούλες σκουπιδιών και δεμένη με ταινία συσκευασίας, ενώ εξωτερικά την κάλυπτε μια κουβέρτα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε σε αποσύνθεση εντός μιας βαλίτσας, μέσα σε δάσος στο Πευκοχώρι στις 26 Φεβρουαρίου 2026, φέρνει στην επιφάνεια το «Φως στο Τούνελ».


Το πυκνό δάσος στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής έκρυβε για άγνωστο χρονικό διάστημα ένα αποτρόπαιο μυστικό, το οποίο αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού. Μια μικροκαμωμένη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη, τοποθετημένη μέσα σε μια κόκκινη βαλίτσα, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ένα σημείο που θυμίζει ζούγκλα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον σακούλες σκουπιδιών και δεμένη με ταινία συσκευασίας, ενώ εξωτερικά την κάλυπτε μια κουβέρτα. Η προχωρημένη σήψη είχε μετατρέψει το σώμα σχεδόν σε σκελετό, με εξαίρεση το ένα χέρι που διατηρήθηκε σε καλύτερη κατάσταση, επιτρέποντας στον άνθρωπο που την εντόπισε να δει μια χρυσή βέρα στο δεξί δάχτυλο.

Η μαρτυρία που σοκάρει

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης, περιέγραψε στην κάμερα τις στιγμές της ανακάλυψης, σημειώνοντας πως αν το δασαρχείο δεν προχωρούσε στον καθαρισμό της περιοχής ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, το έγκλημα δεν θα μαθευόταν ποτέ. Την ίδια ώρα, η έρευνα δείχνει πως ο δράστης γνώριζε πολύ καλά το ανάγλυφο της περιοχής.

Κι όμως, το σημείο είναι τόσο δυσπρόσιτο που μόνο κυνηγοί ή ξυλοκόποι πλησιάζουν, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της προμελετημένης απόρριψης της βαλίτσας σε έναν «φυσικό τάφο». Η απουσία έντονης οσμής, λόγω της αεροστεγούς συσκευασίας, κράτησε το μυστικό σφραγισμένο ακόμα και από τα άγρια ζώα της περιοχής.

Πλούσια σε DNA ευρήματα

Το «Τούνελ», στην προσπάθειά του να φωτίσει τον δυσεπίλυτο γρίφο με το μακάβριο εύρημα της σορού σε βαλίτσα στο δάσος του Πευκοχωρίου, επικοινώνησε και με τον γενετιστή – μοριακό βιολόγο Γιώργο Φιτσιάλο.

«Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για εγκληματική ενέργεια. Δεν βρίσκεται τυχαία ένας άνθρωπος ή μέρος του σώματός του μέσα σε μια βαλίτσα. Η ταυτοποίηση θα γίνει γενετικά. Θα ληφθεί ένα μικρό δείγμα από το σώμα — είτε σάρκα είτε οστό είτε οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί — και θα δημιουργηθεί το γενετικό προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, ενώ θα διερευνηθεί και η πιθανότητα εντοπισμού συγγενών, ώστε τελικά να προκύψει η ταυτότητα του ατόμου».

Παράλληλα, τονίζει ότι η βαλίτσα θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο ως πειστήριο. Από τη στιγμή που βρέθηκε αρχικά κλειστή, είναι απαραίτητο να γίνουν δειγματοληψίες από το εσωτερικό της, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει γενετικό υλικό από τους εμπλεκόμενους.

«Αν οι σακούλες μέσα στις οποίες βρέθηκαν τα οστά ήταν καλά δεμένες, τότε αυτό θα αποτελέσει το πιο σημαντικό σημείο δειγματοληψίας. Ο λόγος είναι ότι για να δέσουμε μια σακούλα ασκούμε δύναμη και τριβή — παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μεταφοράς γενετικού υλικού. Συνεπώς, πρόκειται για σημεία πιο πλούσια σε DNA. Βέβαια, και το εξωτερικό της βαλίτσας, ιδιαίτερα στα σημεία κλεισίματος, θα μπορούσε να δώσει στοιχεία. Ωστόσο, διατηρούμε επιφυλάξεις, καθώς δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο πειστήριο ήταν εκτεθειμένο σε δυσμενείς συνθήκες. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς εναποτέθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε. Έχουμε πολλά παραδείγματα εγκληματικών ενεργειών όπου ένα πειστήριο εντοπίζεται σε ένα σημείο μόλις έχει μεταφερθεί εκεί, ενώ για μήνες βρισκόταν αλλού».

Όπως εξηγεί, η ταυτότητα των δραστών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γενετικό υλικό που ενδεχομένως έχουν αφήσει στο εσωτερικό της βαλίτσας, από το πώς αυτό έχει επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο το πειστήριο θα μεταφερθεί και θα εξεταστεί στα εργαστήρια.

«Όταν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες έρθουν στο φως, θα αρχίσουμε να βλέπουμε το παζλ να συμπληρώνεται. Θα διαπιστωθεί αρχικά αν τα κάτω άκρα του θύματος έλειπαν εξαρχής ή αν, για κάποιο λόγο, η βαλίτσα άνοιξε στη συνέχεια και καταστράφηκαν, ακόμη και από ζώα. Πρέπει, όμως, να γίνει ενδελεχής έρευνα, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε τι πραγματικά έχει συμβεί», κατέληξε.

