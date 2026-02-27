Χαλκιδική: Δεν ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

Άγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου του ατόμου 

Χαλκιδική: Δεν ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

Παλιούρι Χαλκιδικής

Δεν προέκυψε ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα στη Χαλκιδική ούτε αιτία θανάτου μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης δασεργάτες που εκτελούσαν εργασίες στο Παλιούρι Χαλκιδικής, καθώς εντόπισαν μια βαλίτσα που μέσα περιείχε τυλιγμένο ένα πτώμα -πιθανόν γυναίκας- πολύ κοντά στο παλιό Xenia. Στο σημείο εκτός από τη βαλίτσα βρέθηκαν και σε διάσπαρτα σημεία και σακούλες οι οποίες εμπεριείχαν οστά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, άγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου στην υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού. Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα, ενώ ο θάνατος φέρεται να επήλθε τουλάχιστον προ τεσσάρων μηνών. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται και προς αυτή την κατεύθυνση λήφθηκε βιολογικό υλικό και παραγγέλθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η σορός βρέθηκε σε περιοχή, όπου διεξάγονταν εργασίες καθαρισμού, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος ενημερώθηκε για το μακάβριο εύρημα.

Από την πρώτη εικόνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα όμως που δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα. Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

