Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Σε γυναίκα ανήκει η ακέφαλη σορός - Εντοπίστηκαν και άλλες σακούλες με οστά

Snapshot Σε γυναίκα ανήκει η ακέφαλη σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

Δασεργάτες εντόπισαν τη σορό και άλλες σακούλες με οστά σε διάσπαρτα σημεία κοντά στο παλιό Xenia.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων και η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συμμετέχουν στις έρευνες.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης δασεργάτες που εκτελούσαν εργασίες στο Παλιούρι Χαλκιδικής, καθώς εντόπισαν μια βαλίτσα που μέσα περιείχε τυλιγμένο ένα πτώμα, πολύ κοντά στο παλιό Xenia.

Στο σημείο εκτός από τη βαλίτσα βρέθηκαν και σε διάσπαρτα σημεία και σακούλες οι οποίες εμπεριείχαν οστά.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης: «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.