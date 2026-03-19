Φλωρίδης για οπαδική βία: Θα αντιμετωπιστεί και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, απαντώντας σε ερώτηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στην πόλη, στη σκιά του πρόσφατου αιματηρού επεισοδίου στην Καλαμαριά, ο κ. Φλωρίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του για άμεσα αποτελέσματα από τις ενέργειες της Πολιτείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία και προσωπικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ασχολείται με την οπαδική βία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι έχουν ήδη καταγραφεί ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα εντός και περιμετρικά των γηπέδων, ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχουν φαινόμενα που εκδηλώνονται εκτός αθλητικών χώρων με τραγικές συνέπειες. «Υπάρχουν περιστατικά που εξελίσσονται μακριά από τα γήπεδα και έχουν τόσο τραγικά αποτελέσματα» ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και στη Θεσσαλονίκη. «Νομίζω θα αντιμετωπιστεί και στη Θεσσαλονίκη το φαινόμενο αυτό. Πιστεύω σε λίγο θα εξαρθρωθεί το σύμπαν εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

