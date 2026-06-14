Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

Το ταξίδι για τέλεια δόντια που μετετράπη σε εφιάλτη για μία μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία

Γιάννης Νικηφοράκης

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία πλήρωσε περίπου 21.000 ευρώ για οδοντιατρική περίθαλψη στην Τουρκία και κατέληξε χωρίς δόντια για μεγάλο διάστημα λόγω επιπλοκών.
  • Η αρχική θεραπεία με ρητίνη απέτυχε, ενώ ακολούθησαν απονευρώσεις και τοποθέτηση γέφυρας χωρίς πλήρη ενημέρωση, προκαλώντας έντονους πόνους.
  • Υπερβολικός τρόχισμα των δοντιών οδήγησε στην ανάγκη εξαγωγής και τοποθέτησης εμφυτευμάτων, με σοβαρή λοίμωξη που απαιτούσε νοσηλεία και ενδοφλέβια θεραπεία.
  • Η γυναίκα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή διατροφή και αναμένει μόνιμα εμφυτεύματα, ενώ δανείστηκε χρήματα για τις θεραπείες.
  • Η Βρετανική Οδοντιατρική Ένωση προειδοποιεί για τον κίνδυνο θεραπειών στο εξωτερικό και τονίζει την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.
Snapshot powered by AI

Από το «τέλειο χαμόγελο» που ονειρευόταν, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πραγματικό εφιάλτη. Μία απλή επέμβαση οδοντιατρικής στην Τουρκία εξελίχθηκε σε εξαντλητική περιπέτεια για μία μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έμεινε χωρίς δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με έντονους πόνους και σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της.

Η 38άχρονη Τζάκι Λιν από το Νόριτς ταξίδεψε τρεις φορές στην Τουρκία για οδοντιατρική περιποίηση, αφού ορμονικές αλλαγές έπειτα από ιατρική επέμβαση την είχαν αφήσει με «κατεστραμμένα» δόντια.

Αρχικά, επέλεξε μία μη επεμβατική αισθητική λύση με συγκολλητική ρητίνη (bonding), με κόστος περίπου 3.000 λίρες (περίπου 3.500 ευρώ), θεωρώντας ότι θα πρόκειται για μια απλή διαδικασία αποκατάστασης χαμόγελου. Η γυναίκα δήλωνε αρχικά ικανοποιημένη, όμως το υλικό άρχισε σύντομα να αποκολλάται.

Στη συνέχεια, ταξίδεψε ξανά στην Τουρκία, όπου υπεβλήθη σε τοποθέτηση στεφανών, πληρώνοντας περίπου 6.000 λίρες (περίπου 7.000 ευρώ). Όπως αναφέρει, εκεί υπεβλήθη σε πολλαπλές απονευρώσεις χωρίς να έχει ενημερωθεί πλήρως, ενώ αντί για μεμονωμένες στεφάνες, τοποθετήθηκαν γέφυρες. Μετά τη διαδικασία ξύπνησε με έντονο πόνο, τον οποίο χαρακτήρισε ως «αφόρητο».

Όπως περιγράφει, η πίεση από τις γέφυρες προκαλούσε συνεχή πόνο και μέσα σε λίγες ημέρες επέστρεψε εκ νέου στην Τουρκία για αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Αργότερα, άλλος οδοντίατρος την ενημέρωσε ότι τα δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά και η μόνη λύση ήταν η εξαγωγή τους και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Το συνολικό κόστος των θεραπειών έφτασε περίπου τις 18.000 λίρες (περίπου 21.000 ευρώ), ποσό που, όπως αναφέρει, δανείστηκε από τον πατέρα της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν εμφάνισε σοβαρή λοίμωξη από οδοντικό απόστημα, η οποία εξαπλώθηκε στο πρόσωπο και στο αίμα της, προκαλώντας επιπλοκή ακόμη και πιθανώς απειλητική για τη ζωή της. Νοσηλεύτηκε και έλαβε ενδοφλέβια θεραπεία.

Η γυναίκα αναφέρει ότι πλέον έχει μείνει με προσωρινή οδοντοστοιχία και αναμένει την τοποθέτηση μόνιμων εμφυτευμάτων, ενώ, αντιμετωπίζει σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητά της, καθώς μπορεί να καταναλώνει μόνο μαλακές τροφές.

Παρά την εμπειρία της, δεν κατηγορεί τις κλινικές στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να αναζητούν φθηνότερες λύσεις στο εξωτερικό λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε οδοντιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ένωσης προειδοποίησε ότι οι ασθενείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με θεραπείες στο εξωτερικό, να ενημερώνονται πλήρως πριν συναινέσουν και να αποφεύγουν πιεστικές εμπορικές πρακτικές, καθώς «η πραγματικότητα συχνά δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ρόδο: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο

23:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να καθαρίσετε μόνοι σας το κλιματιστικό

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Δραματική διάσωση 12χρονης από απόκρημνο σημείο στον ποταμό Λούρο

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: «Μάλλον ήταν η κύρια δόνηση», εκτιμά ο Τσελέντης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

22:26ΚΟΣΜΟΣ

«Όσκαρ» ατυχίας σε παίκτη ξυστού: Πίστεψε ότι κέρδισε 100.000 δολάρια, αλλά το σύστημα τον… προσγείωσε απότομα

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «πάντσερ» και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

22:00ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κέιτι φοβόταν ότι θα τη σκοτώσουν»: Νέα έρευνα για τον μυστηριώδη θάνατο 27χρονης

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάος έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, 15 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για ισραηλινά ακίνητα

21:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας πριν από τη G7 - Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

21:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου - Τι πρέπει να περιέχει

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μπροστά στην τηλεόραση και βρέθηκε 42 χρόνια αργότερα – Το διαμέρισμα που έμεινε «παγωμένο στον χρόνο»

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια περίπτωση στην Πάτρα: Μητέρα γέννησε έξι φορές με καισαρική

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ