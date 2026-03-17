Θεσσαλονίκη: Νέα προθεσμία έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Νέα προθεσμία ζήτησε κι έλαβε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 20χρονου Κλεομένη Αλήτσιου, και θα περάσει αύριο (18/3) την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί.

Ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο.

Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο, που συνεχίζει να αναζητείται από τις Αρχές, κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.