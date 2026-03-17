Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ προσπαθούν να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου οι Αρχές ψάχνουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή αλλά και το δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

«Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μία ζωή, μου στέρησε τον κόσμο όλο, το σπλάχνο μου, την δική μου την ύπαρξη. Απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα και αν νομίζουν ότι ήταν ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη σε δήλωσή της που έκανε για την υπόθεση.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, του 19χρονου και του 23χρονου, που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν μεταξύ τους παλαιότερες συνομιλίες.

Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με την υπόθεση προσπαθούν να διαλευκάνουν τη δολοφονία και να εντοπίσουν το κίνητρο του 23χρονου δράστη αξιοποιώντας τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς.

«Το Δεκέμβριο του 2025 είχα δεχθεί άλλες δύο επιθέσεις στην Νεάπολη από οργανωμένους οπαδούς αντίπαλης ομάδας που γνώριζα. Το Νοέμβριο του ίδιο έτους, άγνωστοι δράστες δύο φορές επιτέθηκαν και στην επιχείρηση του πατέρα μου με καπνογόνα προκαλώντας φθορές», έχει αναφέρει στις Αρχές ο 23χρονος κατηγορούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Νικόλαος Αλεξανδρής στο τέλος της εβδομάδας θα μεταβεί στην ανακρίτρια προκειμένου να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση κυρίως όσον αφορά τους λοιπούς εμπλεκομένους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος δράστης θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώ ο 19χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Διαβάστε επίσης

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες για 18η μέρα η Μέση Ανατολή – Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Πλήγματα και στη Βαγδάτη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: H φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε επί 30 ώρες - 600 ναύτες κοιμήθηκαν στα πατώματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

08:04WHAT THE FACT

Το παράδοξο με τις γυναίκες αστροναύτες - Κάτι συμβαίνει με το αίμα τους στη μικροβαρύτητα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Μαρτίου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 17 Μαρτίου 1821 – Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αρεόπολη Λακωνίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο χειμώνας – Χιόνια, βροχές και κρύο τις επόμενες ημέρες

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ