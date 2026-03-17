Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου οι Αρχές ψάχνουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή αλλά και το δρομολόγιο που ακολούθησαν.

Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

«Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μία ζωή, μου στέρησε τον κόσμο όλο, το σπλάχνο μου, την δική μου την ύπαρξη. Απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα και αν νομίζουν ότι ήταν ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη σε δήλωσή της που έκανε για την υπόθεση.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, του 19χρονου και του 23χρονου, που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν μεταξύ τους παλαιότερες συνομιλίες.

Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με την υπόθεση προσπαθούν να διαλευκάνουν τη δολοφονία και να εντοπίσουν το κίνητρο του 23χρονου δράστη αξιοποιώντας τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς.

«Το Δεκέμβριο του 2025 είχα δεχθεί άλλες δύο επιθέσεις στην Νεάπολη από οργανωμένους οπαδούς αντίπαλης ομάδας που γνώριζα. Το Νοέμβριο του ίδιο έτους, άγνωστοι δράστες δύο φορές επιτέθηκαν και στην επιχείρηση του πατέρα μου με καπνογόνα προκαλώντας φθορές», έχει αναφέρει στις Αρχές ο 23χρονος κατηγορούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Νικόλαος Αλεξανδρής στο τέλος της εβδομάδας θα μεταβεί στην ανακρίτρια προκειμένου να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση κυρίως όσον αφορά τους λοιπούς εμπλεκομένους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος δράστης θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώ ο 19χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

