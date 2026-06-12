Ζάκυνθος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 9 πιστόλια, 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 3 μαχαίρια, 13 χρυσές λίρες Αγγλίας και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 

Ζωή Μακρυγιάννη

Ζάκυνθος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων (δύο 41χρονοι ημεδαποί και 19χρονος ημεδαπός), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

12062026-ydn-zakynthos5.webp

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις- διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, με τον έναν 41χρονο να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσους συνεργάτες τον έτερο 41χρονο και τον 19χρονο.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίσθηκαν ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων, με κρύπτη από ψευδοτοίχο, ο οποίος άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και άλλα σχετικά αντικείμενα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη 66χρονος, καθώς είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, -23- φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, ενώ συνελήφθη και 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

12062026-ydn-zakynthos3.webp

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ανωτέρω συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 9 λειτουργικά πιστόλια
  • 22 γεμιστήρες πιστολιών
  • 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο
  • ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά
  • 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες
  • 3 μαχαίρια με θήκες μεταφοράς
  • μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης
  • τσεκούρι με θήκη
  • 13 χρυσές λίρες Αγγλίας
  • πλήθος καρτών εταιρείας
  • δαχτυλίδι
  • ρολόι χειρός
  • φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • ασύρματος
  • 2 κουτιά κινητού τηλεφώνου,
  • 2 καταγραφικά ασφαλείας,
  • 2 φορητοί αποθηκευτικοί χώροι,
  • διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες, καθώς και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε -2 από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την πλήρη διακρίβωση του εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βλέπει ως λύση την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εντός της επικρατειάς του

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καναδάς – Βοσνία 1-1: Καλύτεροι οι διοργανωτές, έσωσαν τον βαθμό προς το τέλος

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα

23:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ: Ο Καναδάς ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λάριν

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαμπρό συλλείτουργο Προκαθημένων για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νέο τροχαίο με γουρούνα για νεαρό τουρίστα

23:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό Δελτίο - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Μικροί χορευτές μάγεψαν με τις φιγούρες τους

23:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτει» η επόμενη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έπεσε σε βαθιά τρύπα έξω από νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο

22:53LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: Πέρασα μία ταλαιπωρία 4 μηνών, δεν το εύχομαι σε κανέναν

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία προ των πυλών για ΗΠΑ και Ιράν: Άρση αποκλεισμού λιμανιών και άνοιγμα Στενών του Ορμούζ

22:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς ανοίγει το σκορ για τους Βόσνιους - Βίντεο

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

18:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Μασκ μόλις έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην παγκόσμια ιστορία

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρέθηκε στο κρεβάτι με τον νεκρό 8χρονο γιο της - Του δηλητηρίασε τον χυμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ