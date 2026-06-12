Λαμπρό συλλείτουργο Προκαθημένων για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο

Στα ονομαστήρια του Παναγιωτάτου συλλειτούργησαν ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ

Ανθή Κουρεντζή

Λαμπρό συλλείτουργο Προκαθημένων για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο

Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ίμβρο / Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο

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Επί τη μνήμη των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα των σεπτών Πατριαρχικών Ονομαστηρίων, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συλλειτούργησε την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πρωτεύουσα της Ίμβρου, με τους Μακαριωτάτους Προκαθημένους των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρουμανίας Πατριάρχη Δανιήλ και Βουλγαρίας Πατριάρχη Δανιήλ.

Με τους τρεις Προκαθημένους συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Γέροντες Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και Δέρκων κ. Απόστολος, Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, και Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.

Εκκλησιάστηκαν οι Αρχιερείς Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου, Μύρων κ. Χρυσόστομος και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οι Θεοφιλ. Αλικαρνασσού κ. Αδριανός και Αραβισσού κ. Κασσιανός, κληρικοί, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, ο Εξοχ. Υφυπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος (Τομέας Μακεδονίας–Θρακης) κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Εντιμολ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, και πλήθος πιστών.

Μετά την Απόλυση, την Α. Θ. Παναγιότητα προσφώνησε εκ μέρους της σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο οποίος μεταβεί άλλων υπογράμμισε:

«Σήμερον, το ιερόν θυσιαστήριον της Ίμβρου αναδεικνύεται εις σύμβολον πανορθοδόξου αγαλλιάσεως. Η ευχαριστιακή σύναξις, περικοσμουμένη υπό του συλλειτούργου των Προκαθημένων των Αγιωτάτων Εκκλησιών Ρουμανίας και Βουλγαρίας, παρέχει προς σύμπασαν την ανθρωπότητα, την σπαρασσομένην υπό ποικίλων συγκρούσεων και διχασμών, την ορατήν απόδειξιν ότι το ποτήριον της ζωής καθίσταται ο χώρος ένθα θεραπεύονται τα τραύματα και καταργούνται τα ανθρώπινα όρια. Η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, ομοιάζουσα προς βαθύρριζον και πολύκλαδον ελαίαν, οι βλαστοί της οποίας απλώνονται παρηγορητικώς εις πάντα τα μήκη και πλάτη της γης, αρδεύεται διαρκώς εκ του ενός και κοινού ζωηρρύτου νάματος της Αποστολικής παραδόσεως. Οι ιστορικοί δεσμοί, οίτινες ενώνουν το Πάνσεπτον Κέντρον του Φαναρίου μετά των κατά τοπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, εσφυρηλατήθησαν διά κοινών μαρτυρίων, αίματι και θυσία, και αναδεικνύουν την Μητέρα Εκκλησίαν ως την ακοίμητον λυχνίαν, ήτις εφώτισε τας αγιασμένας πεδιάδας της Βλαχίας και τα όρη της Βουλγαρίας, μεταδίδουσα τον ανέσπερον φωτισμόν της θεογνωσίας».

βαρθολομαίος

Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ίμβρο / Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ακολούθησε ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, ο οποίος ανέγνωσε συγχαρητήριο Μήνυμα του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, και στη συνέχεια τις αδελφικές ευχές του, καθώς και της περί αυτόν Ιεραρχίας, του Ιερού κλήρου και του πιστού λαού της Εκκλησίας Ρουμανίας εξέφρασε στην εγκάρδια προσφώνησή του ο Μακ. Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Η Ημετέρα παρουσία εις τας εκδηλώσεις ταύτας συνιστά ευλογημένην ευκαιρίαν προς ενίσχυσιν των σχέσεων κοινωνίας και συνεργίας μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Ρουμανίας εν τη διακονία των πιστών και εν τη μαρτυρία της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως εν τω συγχρόνω κόσμω. Μετά χαράς μνημονεύομεν ότι αι σχέσεις αύται της αδελφικής κοινωνίας μεταξύ των δύο Ορθοδόξων Εκκλησιών εστερεώθησαν, κατά την πάροδον του χρόνου, και διά των δεκατεσσάρων επισήμων επισκέψεων της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, και Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, εις την Ρουμανίαν· δις μεν εν τη ιδιότητι του Μητροπολίτου Χαλκηδόνος, δωδεκάκις δε εν τω υψηλώ αξιώματι του Οικουμενικού Πατριάρχου. Εκάστη των επισκέψεων τούτων απετέλεσεν καιρόν ευλογίας και φανερώσεως της κοινωνίας μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Η προσφάτως γενομένη επίσκεψις, κατά το τέλος του μηνός Οκτωβρίου του 2025, επ’ ευκαιρία των αγιασμών της ψηφιδωτής αγιογραφίας του Εθνικού Καθεδρικού Ναού του Βουκουρεστίου, απετέλεσε γεγονός βαθείας σημασίας διά την Ρουμανικήν και την καθόλου Ορθοδοξίαν. Εν τω πλαισίω ταύτης της επισκέψεως, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ετιμήθη υπό του Προέδρου της Ρουμανίας διά της υψίστης διακρίσεως του Ρουμανικού Κράτους, του Εθνικού Τάγματος «Ο Αστήρ της Ρουμανίας» εις τον βαθμόν του Περιδεραίου, εις αναγνώρισιν της όλης Αυτού διακονίας και της προς τον ρουμανικόν λαόν φιλίας.

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, τυγχάνει η γνωστοτάτη και επιφανεστάτη προσωπικότης της συγχρόνου Ορθοδόξου οικουμένης, χαίρων της μεγαλήτερης διεθνούς αναγνωρίσεως, μάλιστα διά τον αδιάλειπτον διάλογον μετά θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών, καθώς και διά την δραστηρίαν Αυτού εις την προαγωγήν της ειρήνης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Καθ’ όλον το διάστημα των τριάκοντα πέντε ετών της πατριαρχικής Αυτού διακονίας, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, κ.κ. Βαρθολομαίος, ανεδείχθη προσωπικότης πνευματικού κύρους διεθνώς τιμωμένη και επαινούμενη».

Στην αντιφώνησή του ο Παναγιώτατος εξέφρασε την συγκίνησή του γιατί εφέτος, για πρώτη φορά από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο, συνεορτάζει τα ονομαστήριά του στην γενέτειρά του, ανάμεσα στους συμπατριώτες του και ιδιαιτέρως με την Ιμβριακή νεολαία, μαζί με δύο σεβάσμιους Προκαθημένους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους Μακαριωτάτους Πατριάρχες Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους ευχαρίστησε που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του τιμώντας με την παρουσία τους την οονομαστική εορτή του.

«Και δεν είθισται μεν εν ενεργεία Οικουμενικός Πατριάρχης να εορτάζη προσωπικάς επετείους ή ονομαστήρια εκτός της Καθέδρας του και του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, ουχ ήττον, όμως, μετά παρέλευσιν, χάριτι και ελέω του Θεού, τριών και ημισείας δεκαετιών αδιακόπου Πατριαρχίας, το προς την γενέτειραν φίλτρον, η αγάπη προς την νέαν γενεάν των Ιμβρίων και μάλιστα προς τους μαθητάς και μαθητρίας των από του 2013 και 2016 σχεδόν θαυματουργικώς επαναλειτουργησάντων Σχολείων μας Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως, καθώς και η προς τους ενταύθα αναπαυομένους προγόνους και προσφιλείς συγγενείς φιλόστοργος έλξις, ενίκησε κάθε δισταγμόν, και έτσι εφέτος εκινήσαμεν πόδα και ήλθομεν εις την εαρινήν Ίμβρον, προσκαλέσαντες ως πολυτίμους συνεκδήμους και κοινωνούς της χαράς και συγκινήσεώς μας τους πολυφιλήτους σεπτούς Αδελφούς εν Κυρίω Αγιωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας κ. Δανιήλ και Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, τους επωνύμους του ιερού ανδρός, του φράξαντος στόματα λεόντων μεγάλου Προφήτου. Η τιμία παρουσία των υπογραμμίζει τους αρρήκτους δεσμούς αδελφικής εν Χριστώ αγάπης των τριών Εκκλησιών ημών, αλλά και το σύμψυχον και ομοκάρδιον των τριών Προκαθημένων! Ως ευ παρέστητε εις την ταπεινήν Ίμβρον μας, Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Αδελφοί! Η παρουσία Σας ενταύθα περιποιεί μεγάλην τιμήν και ευλογίαν διά το μικρόν πλέον ποίμνιον της τοπικής ιεράς Ολκάδος! Οι Ίμβριοι, κλήρος και λαός, με επικεφαλής τον καλόν και ακάματον Ποιμενάρχην των Ιερώτατον Μητροπολίτην κ. Κύριλλον, λαμβάνουν σήμερον μεγάλην ηθικήν και πνευματικήν ενίσχυσιν εκ της παρουσίας Σας! Σας ευχαριστούμεν από καρδίας που ανταπεκρίθητε ευγενώς εις την πρόσκλησίν μας και ήλθατε, κομισταί της ειρήνης του Κυρίου και της ευλογίας και αγάπης των αγιωτάτων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και Πατριαρχείων Σας! Είθε ο Κύριος να Σας αποδώση πολλαπλασίως τον άξιον μισθόν του φιλαδέλφου κόπου Σας!

Η Ίμβρος μας, η οποία, μετά την πάροδον πολλών σκληρών και πολυδακρύτων ετών, κατά τα οποία εστερήθη το πλείστον του γηγενούς λαού της, των περιουσιών και των δικαιωμάτων του, αγωνίζεται τα τελευταία έτη διά μίαν νέαν κοινωνικήν και πνευματικήν ανασυγκρότησιν και άνθησιν, με την βοήθειαν του Θεού, την ευμενή συμπαράστασιν των Κρατικών Αρχών της συγχρόνου Τουρκίας και την φίλιον συναντίληψιν της εντίμου Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Αισιοδοξούντες μαζί με όλους τους Ιμβρίους, τους εν τη νήσω και τους των εν τη ξένη Ιμβριακών παροικιών, προσδοκώμεν, του Κυρίου συνεργούντος, καλλιτέρας ημέρας. Συνεργήσατε, παρακαλούμεν, Μακαριώτατοι Αδελφοί Πατριάρχαι, με τας ευπροσδέκτους αγίας προσευχάς Σας, υπέρ της Ίμβρου και του ευσεβούς λαού της!».

βαρθολομαίος

Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ίμβρο / Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Στο τέλος ο Παναγιώτατος δέχθηκε τις ευχές του εκκλησιάσματος και το μεσημέρι μαζί με τους αδελφούς Προκαθημένους ευλόγησαν την εόρτιο τράπεζα που παρετέθη σε ομογενειακό εστιατόριο στο χωριό Σχοινούδι. Εγκάρδιες ευχές προς τον Παναγιώτατο εξέφρασε, με θερμή ομιλία του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος συνόδευσε τον Μακ. Πατριάρχη Ρουμανίας στο αεροδρόμιο της νήσου, ο οποίος αναχώρησε για την έδρα του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως έπραξε και κατά την ομιλία του νωρίτερα στον Μητροπολιτικό Ναό, τον ευχαρίστησε ιδιαιτέρως για την παρουσία του στα ονομαστήριά του και για τους εγκάρδιους αδελφικούς και όλως τιμητικούς λόγους του.

Το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας μετέβησαν στο χωριό Γλυκύ, όπου τέλεσε Τρισάγιο στη μνήμη του Ιερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, γόνου του χωριού, σπουδαίας εκκλησιαστικής προσωπικότητας του 19ου αιώνος που αφοσιώθηκε στην παιδεία του Γένους, και προς τιμήν του οποίου έλαβε το όνομά του.

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας τέλεσε τρισάγιο στον τάφο των γονιών του Παναγιωτάτου, αειμνήστων Χρήστου και Μερόπης Αρχοντώνη, μνημονεύοντας και του ονόματος της προ τριετίας εκδημήσασας αυταδέλφης Αυτού, Ζαχαρούς, προσευχηθείς υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών. Μετά το τρισάγιο, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε την Α.Θ. Παναγιότητα για την ευκαιρία να επισκεφθεί την Ίμβρο και να γνωρίσει τους ανθρώπους και την ιστορία της, να δει την ευλάβεια και την πίστη τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην σχέση του Παναγιωτάτου με την εκκλησιαστική ζωή ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την επιθυμία του να τελέσει τρισάγιο στους γονείς και την αδελφή του και το ευχαρίστησε και πάλι για την τιμητική παρουσία του στα ονομαστήρια και για τα θερμά συναισθήματα αδελφικής αγάπης που εκδήλωσε αυτές τις ημέρες, αλλά και κατά την ειρηνική επίσκεψή του στο Φανάρι, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το βράδυ, μαζί με πλήθος Ιμβρίων, οι δύο Προκαθήμενοι παρακολούθησαν συναυλία ελληνικής έντεχνης μουσικής που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας PeopleCert και του προέδρου του Δ.Σ. της Εντιμ. κ. Βύρωνος Νικολαΐδη.

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