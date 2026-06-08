Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στον μοναχισμό: Η νομικός που άφησε τα πάντα για τον Θεό

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδόνος, πλησίον του χωριού Λαμπινού Τσαγκαράδος Πηλίου τελέστηκε το Σάββατο (30/5), κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής η Ακολουθία της Ρασοφορίας της μοναχής Γρηγορίας.

Η Ελευθερία Κυριακού (το κοσμικό της όνομα) σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε αρχικά ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εισήλθε στο δικαστικό σώμα, ακολουθώντας τον Εισαγγελικό Κλάδο, φθάνοντας μέχρι τον βαθμό της Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Η μοναχή Γρηγορία, κατά κόσμον Ελευθερία Κυριακού

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Ακολουθία της Ρασοφορίας της μοναχής Γρηγορίας. Η νέα μοναχή, κατά κόσμον Ελευθερία Κυριακού, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε αρχικά ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εισήλθε στο δικαστικό σώμα, ακολουθώντας τον Εισαγγελικό Κλάδο, φθάνοντας μέχρι τον βαθμό της Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Η μοναχή Γρηγορία με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο

Αναφερόμενος στο όνομα που έλαβε η νέα μοναχή, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος σημείωσε ότι «το όνομα Γρηγορία παραπέμπει στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος υπερασπίστηκε την ορθόδοξη παράδοση και τη διδασκαλία περί θεώσεως του ανθρώπου. Η πορεία του μοναχού είναι πορεία καθάρσεως από τα πάθη, ασκήσεως, προσευχής και κοινωνίας με τον Θεό, με τελικό προορισμό τη θέωση, που αποτελεί το ύψιστο δώρο της θείας χάριτος».

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