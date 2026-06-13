ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 353,51 μονάδων (+0,70%), στις 51.202,26 μονάδες
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Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από μια συνεδρίαση κατά την οποία ξεχώρισε το ντεμπούτο της SpaceX στη Γουόλ Στριτ. Το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε χάρη στην αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 353,51 μονάδων (+0,70%), στις 51.202,26 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 79,18 μονάδων (+0,31%), στις 25.888,84 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,16 μονάδων (+0,50%), στις 7.431,46 μονάδες.
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