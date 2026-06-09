Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση τη διαφαινόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 80,77 μονάδων (–0,16%), στις 50.786,01 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 220,23 μονάδων (+0,86%), στις 25.929,66 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 21,99 μονάδων (+0,30%), στις 7.405,73 μονάδες.
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