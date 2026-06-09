Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street
AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση τη διαφαινόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 80,77 μονάδων (–0,16%), στις 50.786,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 220,23 μονάδων (+0,86%), στις 25.929,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 21,99 μονάδων (+0,30%), στις 7.405,73 μονάδες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΚΟΣΜΟΣ

Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό των 100 δισ. ευρώ – Το Βερολίνο δείχνει τη Dassault

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη και την Παρασκευή

23:50WHAT THE FACT

Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τα θρυλικά εγκαίνια του «Borsalino» που άφησαν εποχή στο Ρέθυμνο και ο Βλάσης Μπονάτσος

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίωσαν τη δεύτερη πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας

23:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Οι αλλαγές που φέρνει το AI από το Σάββατο - Τι ισχύει πραγματικά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

23:10LIFESTYLE

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία - Από τα δύο νυφικά στο ξέφρενο γλέντι μέχρι το πρωί

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Νοίκιαζε 26 χρόνια το σπίτι που δολοφονήθηκε η γυναίκα του - Ο δολοφόνος κρυβόταν στο παρελθόν του

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας

22:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Μέσα στον Ιούνιο η καταβολή του - Οι δικαιούχοι

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: 15 κατοικίες κρίθηκαν «κίτρινες»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Times: Η ΕΕ αναζητά κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρώπης - Ποιες χώρες εξετάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

20:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έξι λεπτά σκοταδιού στη μέση της ημέρας - Πότε θα συμβεί η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το ελληνικό Δημόσιο

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

20:16LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Το δραματικό και απροσδόκητο φινάλε της Χριστιάννας

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

20:30LIFESTYLE

Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ