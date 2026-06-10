Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street – Μικρά κέρδη ο Dow Jones

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε για ακόμα μία συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street – Μικρά κέρδη ο Dow Jones
AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα σε βάρος του Ιράν, αφότου το κατηγόρησε πως κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 86,10 μονάδων (+0,17%), στις 50.872,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 250,84 μονάδων (–0,97%), στις 25.678,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,08 μονάδων (–0,26%), στις 7.386,65 μονάδες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

02:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street – Μικρά κέρδη ο Dow Jones

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Αραγτσί προς ΗΠΑ: «Φύγετε από την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

01:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

00:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποβαθμίζει την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι: «Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων παίζει μπάλα: Στηρίζει ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Προτιμά Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ;

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική στιγμή: Πατέρας συναντά το κορίτσι που ζει με την καρδιά της κόρης του που αυτοκτόνησε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25WHAT THE FACT

Μοναδική παράσταση φωτός - Το viral βίντεο της νυχτερινής καταιγίδας που λάμπει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το πλήρωμα του Artemis III - Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός οι επόμενοι αστροναύτες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

21:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ