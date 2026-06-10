Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street – Μικρά κέρδη ο Dow Jones
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε για ακόμα μία συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα σε βάρος του Ιράν, αφότου το κατηγόρησε πως κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache στα Στενά του Ορμούζ.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 86,10 μονάδων (+0,17%), στις 50.872,11 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 250,84 μονάδων (–0,97%), στις 25.678,82 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,08 μονάδων (–0,26%), στις 7.386,65 μονάδες.
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