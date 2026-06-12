Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

Η γυναίκα η οποία και πέρασε όλο το βράδυ στα κρατητήρια, κατηγορείται πως γρονθοκόπησε τον 54χρονο σύντροφό της δύο φορές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας