Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της
Οι αστυνομικές αρχές Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη μιας 39χρονης, μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.
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Η γυναίκα η οποία και πέρασε όλο το βράδυ στα κρατητήρια, κατηγορείται πως γρονθοκόπησε τον 54χρονο σύντροφό της δύο φορές.
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