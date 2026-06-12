Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

Οι αστυνομικές αρχές Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη μιας 39χρονης, μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Newsbomb

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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Η γυναίκα η οποία και πέρασε όλο το βράδυ στα κρατητήρια, κατηγορείται πως γρονθοκόπησε τον 54χρονο σύντροφό της δύο φορές.

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