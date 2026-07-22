Ο Τραμπ απευθύνει νέες απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν - Επίθεση ΗΠΑ στο νησί Λαράκ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν μια γέφυρα ή εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πλήττει πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο στο νησί Λαράκ στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας έκρηξη και ζημιές που εξετάζονται.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου έχει φτάσει τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ζητά επιπλέον 67 δισεκατομμύρια από το Κογκρέσο.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει ισχυρή επίθεση σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Το Ιράν αρνείται την ύπαρξη πυρηνικής δραστηριότητας στο όρος Αξίνα, που αποτελεί στόχο των απειλών Τραμπ, και καταγγέλλει τις ΗΠΑ για πρόφαση επιθετικότητας. Snapshot powered by AI

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί κατά πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μεταδίδει ότι πραγματοποιήθηκε αμερικανική επίθεση στο νησί Larak, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο είναι το επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Το νησί Larak (στο νότο) χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη κοντά στο νησί», μετέδωσε το Tasnim, προσθέτοντας ότι οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση των πιθανών ζημιών».

Η τοποθεσία – γνωστή στο Ιράν ως Kuh-e Kolang Gaz La – φιλοξενεί δύο βαθιά θαμμένα συγκροτήματα σηράγγων, τα οποία οι ειδικοί αξιολογούν ως πέρα ​​από την εμβέλεια των πιο ισχυρών βομβών καταστροφής καταφυγίων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγσεθ, εκτίμησε ότι το οικονομικό κόστος του πολέμου έχει φτάσει πλέον τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα ζητήσει άλλα 67 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για την κάλυψη του αυξανόμενου κόστους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 400 έχουν τραυματιστεί.

Η Τεχεράνη απειλεί να επεκτείνει τον πόλεμο με «ισχυρή επίθεση» μετά την απειλή Τραμπ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει «ισχυρή επίθεση» εναντίον όλων των αμερικανικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα ανανεώσουν τα πλήγματα στην οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο «Βουνό Pickaxe», το οποίο βρίσκεται κοντά στις σοβαρά κατεστραμμένες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ, «πολύ σύντομα».

«Η Αμερική, οι σύμμαχοί της και οι υποστηρικτές αυτής της αδίστακτης και κακής χώρας θα στοχοποιηθούν από μια ισχυρή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν», εάν η τοποθεσία δεχθεί επίθεση, ανέφερε το στρατιωτικό αρχηγείο της Τεχεράνης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το IRGC.

Ιράν: «Καμία πυρηνική δραστηριότητα στο όρος Pickaxe»

Δεν υπάρχει πυρηνική δραστηριότητα στο όρος Αξίνα, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος χθες μίλησε επίσης για πιθανό βομβαρδισμό της ιρανικής εγκατάστασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, τόνισε αυτό σε μια ανάρτηση στο X , κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την εγκατάσταση Κολάνγκ Κουχ (το ιρανικό όνομα για το όρος Αξίνα) ως «πρόσχημα για επιθετικότητα, καταστροφή και δολιοφθορά».

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