Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Πεντάγωνο ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ το κόστος της σύγκρουσης έχει αυξηθεί στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν έχει φτάσει τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον χρηματοδότηση για τη σύγκρουση, προκαλώντας αντιδράσεις από νομοθέτες.
  • Η σύγκρουση έχει αυξήσει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε 18 και τραυματίστηκαν σε περίπου 430.
  • Η χρηματοδότηση του πολέμου επιβαρύνει τον αμυντικό προϋπολογισμό και απειλεί τη συντήρηση και τις μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες.
  • Ο Τραμπ απείλησε να επεκτείνει τους στόχους επιθέσεων στο Ιράν, περιλαμβάνοντας ενεργειακούς σταθμούς και πυρηνικές εγκαταστάσεις.
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Το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν έχει αυξηθεί στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την Τρίτη, καθώς αντιμετώπισε μία σειρά απο δύσπιστους βουλευτές για πρώτη φορά από τότε που επανέλαβαν τους σφοδρούς βομβαρδισμούς για να αναζητήσει επείγουσα χρηματοδότηση για τη σύγκρουση.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις, καθώς προσπαθούν να συνδέσουν τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν με το κόστος ζωής.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους νομοθέτες σε ακρόαση στην Ουάσινγκτον ότι τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια περιελάμβαναν ορισμένες πτυχές του πολέμου καθώς και το αναμενόμενο κόστος έως τις 30 Σεπτεμβρίου.Δεν ήταν σαφές πώς κατέληξε το Πεντάγωνο σε αυτό το ποσό. Μια πηγή δήλωσε στο Reuters τον Μάρτιο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκτίμησε ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη χρηματοδότηση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας σχετίζεται με τη σύγκρουση στο Ιράν, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμη διαμάχη με τους νομοθέτες που είναι απογοητευμένοι από τον πόλεμο και δνουν μάχη πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί βουλευτές διαμαρτύρονται από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του δεν τους έχουν ενημερώσει για τη σύγκρουση ή τα σχέδιά του.

«Ο πρόεδρος απειλεί με κλιμάκωση και εγκλήματα πολέμου, και υπονοεί ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ακόμη πόλεμος για πάντα», δήλωσε κατά την ακρόαση η γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Πιστώσεων. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εξαπολύσει σοβαρές απειλές κατά του Ιράν, απειλώντας να πλήξει πολιτικές υποδομές, κάτι που οι επικριτές λένε ότι θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου.Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μικρά περιθώρια ψήφων στη Βουλή και τη Γερουσία που τα νομοσχέδια για τις πιστώσεις συνήθως χρειάζονται την υποστήριξη των Δημοκρατικών για να περάσουν.

«Ο λόγος για τον οποίο (οι άνθρωποι) είναι τόσο αναστατωμένοι με εσάς και με αυτήν την κυβέρνηση είναι επειδή τα λόγια που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν δεν αθροίζονται», δήλωσε η Δημοκρατική Γερουσιαστής Κίρστεν Γκίλιμπραντ. «Ή τελείωσε, ή δεν τελείωσε. Είναι μέσα σε δύο εβδομάδες, ή δεν είναι δύο εβδομάδες, είτε είναι πύραυλοι, είτε δεν είναι πύραυλοι».

Επιπτώσεις του πολέμου

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης στους νομοθέτες ότι η στρατιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να περιοριστεί χωρίς επείγουσα ενίσχυση της χρηματοδότησης.Ο πόλεμος έχει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, και διακινδυνεύει τη χρηματοδότηση θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού. Ο πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, αναγνώρισε αυτό το πιθανό κόστος κατά τη διάρκεια της ακρόασης, λέγοντας ότι ενώ θα βρουν πώς να πληρώσουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, το Πεντάγωνο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες με το κόστος συντήρησης, καθώς και με τις επενδύσεις σε μελλοντικές δυνατότητες.

Ο Χέγκσεθ κάλεσε τους νομοθέτες όχι μόνο να χρηματοδοτήσουν το συμπληρωματικό αίτημα αλλά και ένα αίτημα προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027.«Πιστεύω ότι η μη χρηματοδότηση αυτού του τμήματος με 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει το έθνος μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και οι δύο πλευρές πραγματοποιούν καθημερινές επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης.Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν αυξήθηκε σε 18 το Σαββατοκύριακο, ενώ περίπου 430 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι 100 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από τις 7 Ιουλίου, αλλά ότι το 96% έχει επιστρέψει στο καθήκον.Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να επεκτείνει τους στόχους που δέχονται ειπίθεση στο Ιράν ώστε να συμπεριλάβει ενεργειακούς σταθμούς και γέφυρες, να στείλει χερσαίες δυνάμεις για να καταλάβουν τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκ και να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση γνωστή ως Pickaxe Mountain (Το Βουνό της Αξίνας). Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα καταργήσουν την ορεινή εγκατάσταση «πολύ σύντομα».

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