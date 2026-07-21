Αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-1 απογειώθηκαν από την Βρετανία μετά τις απειλές Τραμπ

Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer αναχώρησαν από τη βρετανική βάση Φέιρφορντ, λίγο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγμα την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Όρος Pickaxe

Αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-1 απογειώθηκαν από την Βρετανία μετά τις απειλές Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Πριν από λίγο, αρκετά βαρέα βομβαρδιστικά B-1 Lancer της αμερικανικής Αεροπορίας απογειώθηκαν από τη βάση RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, κινούμενα προς την περιοχή επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής.

Η μεταστάθμευση και η αιφνίδια αναχώρηση των αμερικανικών αεροσκαφών καταγράφηκε αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ανοιχτά με στρατιωτικό πλήγμα την υπόγεια εγκατάσταση «Όρος Pickaxe».

Πρόκειται για το πλέον οχυρωμένο πυρηνικό συγκρότημα της Τεχεράνης, θαμμένο βαθιά στην οροσειρά Ζάγκρος κοντά στο Νατάντζ.

Η στοχοποίηση της υπόγειας βάσης

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον εξετάζει σοβαρά ένα «ισχυρό χτύπημα ακριβώς στην μπροστινή πόρτα» των τούνελ της εγκατάστασης. Κι όμως, οι στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν τις τεράστιες δυσκολίες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Το συγκρότημα στο Όρος Pickaxe βρίσκεται σε βάθος εκατοντάδων μέτρων κάτω από σκληρό γρανίτη, ξεπερνώντας τις δυνατότητες διείσδυσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών GBU-57 της Αμερικής. Για το λόγο αυτό, ένα πλήγμα στις εισόδους των σηράγγων στοχεύει στη σφράγιση και την εξουδετέρωση της πρόσβασης στις υποδομές εμπλουτισμού ουρανίου.

Η αεροπορική ισχύς των B-1 Lancer

Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη των B-1 Lancer ενισχύει δραματικά τις αμερικανικές δυνατότητες κρούσης. Κάθε ένα από αυτά τα υπερηχητικά βομβαρδιστικά έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και 24 πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, επιτρέποντας συντονισμένες επιθέσεις σε στόχους υψηλής αξίας από ασφαλή απόσταση. Όπως ανακοινώθηκε, η αμερικανική διοίκηση έχει ήδη πυκνώσει τις αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών υποδομών, ενώ η κίνηση των βομβαρδιστικών στέλνει σαφές μήνυμα ετοιμότητας προς την Τεχεράνη.

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