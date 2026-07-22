Διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης
Στο Κολωνάκι, αρκετές περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις 16:30
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- Υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη λόγω βλαβών.
- Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών.
- Στο Κολωνάκι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις 16:30.
- Στον Άλιμο και την Αργυρούπολη η επαναφορά της ηλεκτροδότησης προβλέπεται έως τις 17:30.
Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές του Κολωνακίου, του Αλίμου και της Αργυρούπολης, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των βλαβών.
Στο Κολωνάκι, αρκετές περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις 16:30.
Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται και στον Άλιμο καθώς και στην Αργυρούπολη, με την επαναφορά της παροχής να υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 17:30.
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