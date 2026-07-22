Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Έρασμος στο Ρότερνταμ - 15 τραυματίες

Snapshot Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στη γέφυρα Έρασμου στο Ρότερνταμ, τραυματίζοντας 15 άτομα, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Ο σοβαρά τραυματισμένος επιβάτης απεγκλωβίστηκε άμεσα με επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η εταιρεία μεταφορών RET διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και επικεντρώνει την προσοχή της στα θύματα και τους εμπλεκόμενους.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τη γέφυρα, σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο, για την εξέλιξη της έρευνας και την ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη γέφυρα Έρασμου στο Ρότερνταμ, την Τετάρτη 22/7, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες ασφαλείας, το άτομο αυτό παγιδεύτηκε στο τραμ, όμως με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Συνολικά, 15 άτομα τραυματίστηκαν, επτά εκ ων οποίων διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Νωρίτερα, έγινε λόγος για 18 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο οι αριθμοί αυτοί αναθεωρήθηκαν.

Πλάνα από μια κάμερα web στη βόρεια πλευρά της γέφυρας Erasmus δείχνουν ένα τραμ ακίνητο, περιμένοντας μπροστά από τη γέφυρα, η οποία είναι ανοιχτή εκείνη τη στιγμή. Ένα άλλο τραμ μπαίνει στο πίσω μέρος της, φαινομενικά χωρίς να επιβραδύνει με αποτέλεσμα να συγκρουστούν κατά μέτωπο.

Στη συνέχεια, πολλά ασθενοφόρα, η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία φτάνουν στο σημείο.Η εταιρεία μεταφορών RET δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι είναι βαθιά σοκαρισμένη από τη σύγκρουση δύο τραμ στη γέφυρα Erasmus. «Έχουμε δει το βίντεο και είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Συμπονούμε τα θύματα και τους παρόντες επιβάτες».

Η εταιρεία μεταφορών δηλώνει επίσης ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διερευνήσει πώς συνέβη το ατύχημα». Η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στα θύματα και στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και ταξιδιώτες, ανακοίνωσε η RET.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και τη γέφυρα που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Μάας και αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο.

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