Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Snapshot Στα Χανιά σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο μεταξύ αυτοκινήτου νοσηλεύτριας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο μετέφερε 53χρονο ασθενή που είχε υποστεί έμφραγμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε την ανατροπή του ασθενοφόρου.

Τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο.

Η νοσηλεύτρια είχε μόλις ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδιά της στο Νοσοκομείο Χανίων. Snapshot powered by AI

Η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια συγκρούεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί, καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά το πρωί της Κυριακής.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το zarpanews.gr, διακρίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδιά της στο Νοσοκομείο Χανίων, να συγκρούεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε έναν 53χρονο ασθενή που είχε υποστεί έμφραγμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας από τους διασώστες υπέστη κατάγματα στον θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Διαβάστε επίσης