Τουρκική επίδειξη: Με τορπίλη AKYA από υποβρύχιο χτύπησαν πλοίο στόχο σε άσκηση - Βίντεο

Snapshot Η Τουρκία επιτυχώς δοκίμασε την τορπίλη AKYA, που αναπτύχθηκε εγχώρια από την ROKETSAN, χτυπώντας με ακρίβεια πλοίο-στόχο σε άσκηση στις 11 Ιουνίου.

Η τορπίλη AKYA εκτοξεύτηκε από το υποβρύχιο TCG Sakarya και κατέστρεψε τον στόχο M/G Sokullu Mehmet Paşa στο πλαίσιο της άσκησης Denizkurdu-II 2026.

Η AKYA είναι τορπίλη νέας γενιάς 533 mm, σχεδιασμένη για χρήση από υποβρύχια κατά άλλων υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας, και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους.

Η Τουρκία έχει πλέον τερματίσει την εξάρτησή της από ξένες τορπίλες, όπως τις γερμανικές DM2A4 και αμερικανικής κατασκευής Mk48, μέσω της ανάπτυξης της AKYA.

Η ανάπτυξη της AKYA επιδεικνύει το τεχνολογικό επίπεδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και αποτελεί κρίσιμο στρατιωτικό πλεονέκτημα. Snapshot powered by AI

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας κοινοποίησε πλάνα από την επιχείρηση κατά την οποία η τορπίλη AKYA, που αναπτύχθηκε εγχώρια παραγωγή εξοπλισμών από την ROKETSAN, έπληξε το πλοίο-στόχο με εξαιρετική ακρίβεια στις 11 Ιουνίου.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Η τορπίλη AKYA, που αναπτύχθηκε από την ROKETSAN με τη χρήση εθνικών πόρων, εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το υποβρύχιο TCG Sakarya στο πλοίο-στόχο M/G Sokullu Mehmet Paşa στο πλαίσιο της άσκησης Denizkurdu-II 2026».

«Η AKYA, επιτυγχάνοντας άμεσο χτύπημα, κατέστρεψε με επιτυχία τον στόχο, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά το τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τι είναι η τορπίλη AKYA

Είναι μια τορπίλη νέας γενιάς (533 mm) που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με εγχώριους και εθνικούς πόρους για τον στόλο υποβρυχίων του Τουρκικού Ναυτικού. Κατασκευάστηκε από τον κύριο ανάδοχο Roketsan, σε συνεργασία με την TÜBİTAK και τη Διοίκηση Κέντρου Έρευνας Ναυτικών Δυνάμεων (ARMERKOM). Έχει σχεδιαστεί για να εκτοξεύεται από υποβρύχια και να χρησιμοποιείται για την καταστροφή τόσο άλλων υποβρυχίων όσο και πλοίων επιφανείας

Οι Τούρκοι αναφέρουν ότι η τεχνολογία τορπιλών βαρέως τύπου είναι ένα κρίσιμο στρατιωτικό πλεονέκτημα που μόνο ένας περιορισμένος αριθμός χωρών στον κόσμο μπορεί να παράγει.

Σημειώνουν δε ότι χάρη στο σύστημα AKYA, η Τουρκία έχει τερματίσει την εξάρτησή της από ξένες πηγές σε αυτόν τον τομέα (ειδικά την ανάγκη της για γερμανικές τορπίλες DM2A4 και αμερικανικής κατασκευής Mk48).

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